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Meclis'teki kayıp mikrofon için özel ekip

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Meclis'teki kayıp mikrofon için özel ekip
Anayasa görüşmeleri esnasında çıkan kavgalar sonrası 15 bin Euroluk kürsü mikrofonu kayboldu. Mikrofonu bulmak için özel ekip kuruldu.
Meclis'teki kayıp mikrofon için özel ekip Meclis'teki kayıp mikrofon için özel ekip Meclis'teki kayıp mikrofon için özel ekip

TBMM Genel Kurulu’nda yumruklu tekmeli kavga sırasında kaybolan kürsüdeki iki mikrofondan birinin bulunması için, güvenlik görevlileri ile teknik uzmanların bulunduğu özel bir ekip kuruldu.

YETKİLİLER KAMERALARDAN TESPİT EDECEK

Uzun gecenin özellikle kavga anına ilişkin farklı kameralar ve internete yansıyan görüntüleri incelenmeye başlandı. Arbede arasında ortadan kaybolan 15 bin Euro’luk mikrofonun sopa olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda mikrofonu kimin alıp götürdüğünü tespit etmeye çalışıyor.

Yetkililer, “Kimin götürdüğünü, büyük ihtimalle görüntülerden tespit edeceğiz. Kendisinden getirmesini rica edeceğiz.  Getirdiklerinde halen çalışır durumdaysa, diğeri çalışır durumda olduğu için ikisini birden yeniden kürsüye yerleştireceğiz” diye konuştu.

Bu arada TBMM Genel Kurulu’nun oylama, yoklama sistemi ile ses ve ışık sistemlerinin kontrol edildiği teknik yönetim merkezi ise özel korumaya alındı.

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YENİDEN TAMİR EDİLMİŞTİ

Kavgalar sırasında Meclis tarihinde ilk kez kürsü yerinden çıktı. 250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlendi.

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