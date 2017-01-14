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Yıldırım ve Bahçeli'den hatıra fotoğrafı

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TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifine yönelik görüşmeler devam ederken, Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli Meclis'te bir araya geldi.
Yıldırım ve Bahçeli'den hatıra fotoğrafı
Yıldırım ve Bahçeli'den hatıra fotoğrafı Yıldırım ve Bahçeli'den hatıra fotoğrafı Yıldırım ve Bahçeli'den hatıra fotoğrafı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'te bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Bennur Karaburun, o anların fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Anayasa görüşmeleri esnasında bir araya geldik."

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