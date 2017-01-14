Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde çarşamba gecesi yaşanan kavga ve sonrasında salonun zarar görmesi üzerine, TBMM Başkanlığı birtakım önlemler aldı.
CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, iç güvenlik paketi görüşmelerinin yapıldığı 20 Şubat 2015 tarihli birleşimde düştüğü, stenografların oturduğu yerin arkasında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki boşluk, milletvekillerinin düşmemesi amacıyla ahşapla kapatıldı.
Zarar gören kürsü tamir edildi. Kürsünün alt kısmı yerine konuldu, ancak ses sisteminin olduğu üstteki ahşap bölüm yerine, eski ses sisteminin olduğu parça takıldı. 'Atatürk çiçeği' yenilendi, etrafındaki zarar gören mikrofonlar tamir edildi.
[Genel Kurul'da kavga önlemi] © Aljazeera TR tarafından sağlanmıştır Genel Kurul'da kavga önlemi
Kürsünün monte edildiği mermer gelecek günlerde yenilenecek.
KAVGA
Kavgada Meclis kürsüsü yerinden çıkarıldı, kürsünün konulduğu mermer kırıldı ve mikrofonlar zarar gördü. 15'er bin Euro değerinde iki mikrofondan birisi yerinden çıkartılarak, kavga sırasında sopa olarak kullanıldı. Kaybolan mikrofon henüz bulunamadı.
Salonun ortasında bulunan "Atatürk çiçeği" zarar gördü, milletvekilleri çiçekleri birbirlerine fırlattı, çiçeklerin etrafında bulunan mikrofonlar, zarar gördü ya da yerinden çıktı. Genel Kurul Salonundaki zararları tespit eden Meclis Başkanlığı, bu bölümlerin tamiratını yaptı.