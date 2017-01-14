14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:44Akşam 18:07Yatsı 19:32
    • 3°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -4°C Amasya
    • -14°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 143,520 -0.72
  • Dolar: 3,7534 -0.07
  • Euro: 3,9872 -0.47

Araç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyin

»
Araç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyin
MTV 2017 yılı vergisi ödemeleri başladı ancak uzmanlardan kritik bir uyarı geldi: "Kasko değeriyle kıyaslamadan aracınızın vergisini ödemeyin"
Araç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyin Araç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyin Araç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyin

Motorlu taşıtların 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri başladı. Birinci taksit Ocak ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı içinde ödenecek. Dileyen tek seferde de ödeme yapabiliyor. Ülkemizde motorlu taşıtlar vergisi, yaş ve silindir hacmi ile ilişkili olarak belirleniyor.

Özellikle silindir hacmi ve yaşı büyük araç sahiplerinin daha düşük vergi ödemeleri mümkün. Bunun için motorlu taşıtlar vergisini ödenmeden önce aracın tarifede yer alan vergi tutarının, kasko değeri ile kıyaslanması gerekiyor. Böylece, tarifedeki vergiden daha az vergi ödenmesi mümkün olabiliyor. Aracını motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen motorlu taşıtlar vergisi, kasko sigorta değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa, aynı yaş grubundaki bir alt kademeden, daha düşük vergi ödenebiliyor. Uygulamadan yararlanmak için taşıtın kasko sigortasının yaptırılmış olması da gerekmiyor.

HANGİ TAŞITLARA İNDİRİM VAR?

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az motorlu taşıtlar vergisi ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, cip, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için söz konusu. Bunlar dışında kalan taşıtlar için kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az vergi ödenmesi söz konusu değil.

KASKO DEĞERİNE GÖRE VERGİ HESABI

Milliyet'ten Prof. Dr. Metin TAŞ'ın haberine göre; Düşük vergi imkânının sizi kapsayıp kapsamadığını anlamak için önce, aracınızın kasko değerinin yüzde 5’ini hesaplayın. (Aracınızın kaskosu yoksa kasko değer listesine www.tsrsb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz).

Daha sonra aracınızın yaşı ve silindir hacmine göre, tablodan 2017 yılı vergisini öğrenin. Kasko değerinin yüzde 5’i ile aracınızın motorlu taşıtlar vergisini kıyaslayın. Kasko değerinin yüzde 5’i tarifedeki vergi tutarından düşük ise aynı yaş grubundaki bir alt kademeden vergi ödemeniz mümkün olacak.

am3tg_1484364804_7791.jpeg

Örnek: Motor silindir hacmi 3.001-3.500 arasında olan 8 yaşındaki otomobil veya cipinizin kasko değerinin 80 bin TL olması halinde, 2017 yılında ödemeniz gereken motorlu taşıtlar vergisi şöyle hesaplanacak.

Taşıtın kasko değeri 80 bin TL. Yüzde 5’i (80.000x%5=) 4.000 TL.

Taşıtın tarifeye göre 2017 yılı MTV tutarı 4.968 TL.

Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı 3.271 TL.

Taşıtınızın kasko değerinin yüzde 5’i (4.000 TL), 2017 yılı vergi tutarından (4.968 TL) düşük olduğundan, ödenecek vergi tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için belirlenen 3.271 TL olacak. Kasko değerinin yüzde 5’inin, bir alt kademedeki vergiden de düşük olması halinde, ikinci alt kademeye inilmeyecek.

Taşıtının tarifedeki vergisi, kasko değerinin yüzde 5’ini aşanların bir alt kademeden, daha düşük vergi ödeyebilmeleri için ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Başka bir anlatımla, vergi dairesi bu hesaplamayı, başvuru olmadan kendiliğinden yapmıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
60 döviz bürosu mercek altına alındı!60 döviz bürosu mercek altına alındı!Gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapan bazı döviz bürolarının piyasaları manipüle ettiği tespit edildi.
Araç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyinMTV 2017 yılı vergisi ödemeleri başladı ancak uzmanlardan kritik bir uyarı geldi: "Kasko değeriyle kıyaslamadan aracınızın vergisini ödemeyin"
İstanbul’un ilk havarayı geliyorİstanbul’un ilk havarayı geliyorİstanbul’un ilk Havaray ihalesi yapıldı. Sefaköy-Halkalı-Başakşehir hattında 15 kilometre uzunluğundaki Havaray, 17 istasyondan oluşacak
Dolarda bir sert hareket daha!Dolarda bir sert hareket daha!Önceki gün 3.94'ü bulan Dolar/TL kuru, bugün akşam saatlerinde sert bir düşüşle 3.71'i gördü.
Bank Of China 300 milyon doları Türkiye'ye getirdiBank Of China 300 milyon doları Türkiye'ye getirdiBDDK, Türkiye'de faaliyet gösterecek olan Bank of China'nın, 300 milyon dolarlık ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini açıkladı.
Merkez Bankası'ndan flaş karar!Merkez Bankası'ndan flaş karar!Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini toplam 11 milyar liraya düşürdü.
  • Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına mı geçilecek?13 Ocak 2017 Cuma 17:30
  • Türkiye üst sıralarda yerini aldı!13 Ocak 2017 Cuma 17:15
  • EPDK'dan "fahiş tarife" iddialarına cevap!13 Ocak 2017 Cuma 17:00
  • Trump'ın seçilmesi Soros'a pahalıya mal oldu!13 Ocak 2017 Cuma 16:45
  • Denizlerde dolar avına çıktılar!13 Ocak 2017 Cuma 16:30
  • Uzmanlardan şaşırtan TL yorumu!13 Ocak 2017 Cuma 16:15
  • İşte çeyrek altının son işlem gördüğü rakam13 Ocak 2017 Cuma 16:00
  • Gazprom zam mı yapacak?13 Ocak 2017 Cuma 15:45
  • Melek yatırımcılar İstanbul’a geliyor13 Ocak 2017 Cuma 15:30
  • Sanayi ciro endeksinde son durum13 Ocak 2017 Cuma 15:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri