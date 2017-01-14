Araç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyin

MTV 2017 yılı vergisi ödemeleri başladı ancak uzmanlardan kritik bir uyarı geldi: "Kasko değeriyle kıyaslamadan aracınızın vergisini ödemeyin"

Motorlu taşıtların 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri başladı. Birinci taksit Ocak ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı içinde ödenecek. Dileyen tek seferde de ödeme yapabiliyor. Ülkemizde motorlu taşıtlar vergisi, yaş ve silindir hacmi ile ilişkili olarak belirleniyor.

Özellikle silindir hacmi ve yaşı büyük araç sahiplerinin daha düşük vergi ödemeleri mümkün. Bunun için motorlu taşıtlar vergisini ödenmeden önce aracın tarifede yer alan vergi tutarının, kasko değeri ile kıyaslanması gerekiyor. Böylece, tarifedeki vergiden daha az vergi ödenmesi mümkün olabiliyor. Aracını motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen motorlu taşıtlar vergisi, kasko sigorta değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa, aynı yaş grubundaki bir alt kademeden, daha düşük vergi ödenebiliyor. Uygulamadan yararlanmak için taşıtın kasko sigortasının yaptırılmış olması da gerekmiyor.

HANGİ TAŞITLARA İNDİRİM VAR?

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az motorlu taşıtlar vergisi ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, cip, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için söz konusu. Bunlar dışında kalan taşıtlar için kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az vergi ödenmesi söz konusu değil.

KASKO DEĞERİNE GÖRE VERGİ HESABI

Milliyet'ten Prof. Dr. Metin TAŞ'ın haberine göre; Düşük vergi imkânının sizi kapsayıp kapsamadığını anlamak için önce, aracınızın kasko değerinin yüzde 5’ini hesaplayın. (Aracınızın kaskosu yoksa kasko değer listesine www.tsrsb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz).

Daha sonra aracınızın yaşı ve silindir hacmine göre, tablodan 2017 yılı vergisini öğrenin. Kasko değerinin yüzde 5’i ile aracınızın motorlu taşıtlar vergisini kıyaslayın. Kasko değerinin yüzde 5’i tarifedeki vergi tutarından düşük ise aynı yaş grubundaki bir alt kademeden vergi ödemeniz mümkün olacak.

Örnek: Motor silindir hacmi 3.001-3.500 arasında olan 8 yaşındaki otomobil veya cipinizin kasko değerinin 80 bin TL olması halinde, 2017 yılında ödemeniz gereken motorlu taşıtlar vergisi şöyle hesaplanacak.

Taşıtın kasko değeri 80 bin TL. Yüzde 5’i (80.000x%5=) 4.000 TL.

Taşıtın tarifeye göre 2017 yılı MTV tutarı 4.968 TL.

Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı 3.271 TL.

Taşıtınızın kasko değerinin yüzde 5’i (4.000 TL), 2017 yılı vergi tutarından (4.968 TL) düşük olduğundan, ödenecek vergi tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için belirlenen 3.271 TL olacak. Kasko değerinin yüzde 5’inin, bir alt kademedeki vergiden de düşük olması halinde, ikinci alt kademeye inilmeyecek.

Taşıtının tarifedeki vergisi, kasko değerinin yüzde 5’ini aşanların bir alt kademeden, daha düşük vergi ödeyebilmeleri için ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Başka bir anlatımla, vergi dairesi bu hesaplamayı, başvuru olmadan kendiliğinden yapmıyor.