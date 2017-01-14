Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı İran'da hapis yatmış!

İstanbul Ortaköy’deki Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Özbek asıllı DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov, tam 14 gündür firarda. Her ihbarı değerlendiren polis, farklı ilçelerde teröristle bağlantılı 8 ayrı hücreyi ortaya çıkardı.
35 kişiyi gözaltına alan polis, terörist Masharipov’un bir suç kolonisi kurduğunu tespit etti. Polisin, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak yaptığı araştırmada, teröristin kaçış güzergâhları saptandı.
İRAN’DA TUTUKLU KALMIŞ
Abdulgadir Masharipov adlı teröristin ilk önce Özbek İslami hareketinin içerisinde yer aldığı, önüne gelene “Siz kâfirsiniz” demesi üzerine hareket tarafından dışlandığı belirlendi.Masharipov’un 2015’te İran’da gözaltına alınarak 15 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı, Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlendi.
İŞTE BASILAN HÜCRELER
Ard arda sürdürülen operasyonlarda gözaltı sayısı 35’i buldu. Polisin, Masharipov’un ardından yaptığı operasyonların tarihleri ve merkezleri şöyle:
-1 Ocak: Zeytinburnu hücresi
-2 Ocak: Silivri hücresi
-3 Ocak: Başakşehir Bahçekent ve K.Çekmece Sefaköy hücresi
-4/5 Ocak: Konya ve İzmir hücresi
-7 Ocak: Pendik hücresi
Habertürk