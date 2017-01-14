TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle yaptığı görüşmenin detaylarını şu şekilde anlattı,: “Evet, hayır meselesini konuşmadık. Teklife ilişkin görüşlerimi söyledim. Anayasa’nın 7. maddesinin yasama yetkisini Türk milleti adına TBMM’ye verdiğini ve bu yetkinin devredilemeyeceğini düzenlediğini anımsattım. Oysa teklif, bu yetkiyi tek bir kişiye bırakıyor. Bunu söyledim. Bana ‘Size karşı bir tepkim yok, görüşlerinize saygı duyarım’ dedi. Kendisine teşekkür ettim. Genel Kurul’da başlayan görüşmemiz, kuliste de devam etti. Yaklaşık iki saat süren bir görüşme oldu. Fikirlerimize saygı duyduğunu söylemesi çok güzeldi. Ama ben ‘hayır’ oyunda aynen devam ediyorum. Benim açımdan değişen bir şey yok. Sadece fikirlerimi kendisine söyleme fırsatı buldum.”
14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
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Halaçoğlu Bahçeli’yle yaptığı sohbetin detaylarını anlattı
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, önceki gün Meclis’te MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle yaptığı 2 saatlik sohbetin detaylarını anlattı.
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