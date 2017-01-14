Trump gelmeden dünya karıştı

ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın koltuğuna oturmasına çok az süre kaldı. Ancak Trump daha koltuğuna oturmadan tabir yerindeyse dünya resmen karıştır. Ülkelerden açıklamalar peş peşe geliyor. İngiliz basını Trump’a şantaj dosyasının İngiliz hükümetinin izniyle hazırlandığını yazınca siyaset ısındı. ABD istihbaratının, Rusya'ya ajanlık yapar gerekçesiyle Trump’la istihbarat paylaşmaması için İsrail’i uyardığı iddia edildi. Pekin de yeni ABD yönetimini topyekün savaşla tehdit etti.

ABD seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala ABD, İngiltere, Rusya ve İsrail hattında gerilim arttı. Eski MI6 ajanını Donald Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik şantaj dosyasını İngiliz hükümetinini izniyle hazırladığı ve ajanın korumaya alındığı haberi İngiltere'de siyasi gündeme damgasını vurdu. Beyaz Saray kapılarının Londra'ya kapanma ihtimali Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmayı savunan Brexitçiler'i telaşlandırdı. AB'den ayrılık yanlıları, kirli dosyanın kendilerini de hedef almış olmasından şüphe ediyor. Pekin yönetimi ise Trump yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizi'ne erişmekten alıkoymayı denemesi durumunda büyük çaplı savaş çıkarmakla tehdit etti. ABD istihbaratının, Donald Trump'la istihbarat paylaşmaması yönünde İsrail'i uyardığı iddia edildi.



HÜKÜMETE ÜLTİMATOM



İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Donald Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik kirli dosyayı hazırlayan eski MI6 ajanı Christopher Steele'in FBI yetkilileriyle, İngiliz hükümetinin izni sonrası görüştüğünü yazdı. Ajanın “güvenli bir eve” yerleştirildiği de anlaşılınca Muhafazakar Parti vekilleri Londra yönetiminden ve İngiliz istihbaratı MI6'dan Steele'e destek sağlamayı derhal bırakmalarını istedi.

GÜVENCE VER' ÇAĞRISI



Yaşanan son gelişmelerin, İngiltere Başbakanı Theresa May'in önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği Washington ziyaretini tehlikeye sokmasından endişe ediliyor. Başbakanlığa, İngiliz hükümetinin “şantaj dosyası” ile bir ilgisi olmadığı konusunda Trump'a güvence vermesi konusunda baskı artıyor. Eski UKIP lideri Nigel Farage da bu yönde bir garanti verilmesi gerektiğini söyledi.



İKİNCİ DOSYA VAR!



BBC, ikinci bir dosya olduğunu savundu. Haberde “Doğu Avrupa istihbarat masasının başındaki kişinin” cinsel içerikli kasetlerin var olduğunu söylediği ileri sürüldü.

ÇİN'DEN TOPYEKÜN SAVAŞ TEHDİDİ

Çin, göreve gelecek yeni ABD yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizi'ne erişmekten alıkoymayı denemesi durumunda “askeri çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği”uyarısında bulundu. Ülkedeki resmi yayın organlarından “Global Times” gazetesinin dünkü başyazısında, Donald Trump'ın kabinesinde Dışişleri Bakanı adayı olan Rex Tillerson'ın“Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki adalara erişimini engellemeliyiz” sözlerine sert tepki gösterildi.

Başyazıda, “Çin'in mevcut ordu gücü ve bu konudaki hazırlığı göz önünde bulundurulduğunda, gelecek Washing- ton yönetimi, büyük ölçekli bir savaşı göze almadığı sürece Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalara erişimini engelleme konusunda başarıya ulaşamayacaktır” ifadesine yer verildi. Bildiri niteliğindeki metinde “Trump ve ekibi, göreve geldikten sonra böyle bir planları varsa askeri çatışmaya hazırlıklı olmalı. Aksi durumda böyle bir kalkışma aptallık olur” yorumu da yer aldı.