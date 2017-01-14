Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kıyılarında yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşamsaatlerinden sonra Antalya'nın doğu kıyılarının yağmur ve sağanak, gece Bilecik ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul için akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, güney bölgelerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 13

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu, gece doğusunun kıyı kesimleri sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7