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'Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk çıkmaz'

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'Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk çıkmaz'
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu söyledi.
'Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk çıkmaz' 'Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk çıkmaz' 'Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk çıkmaz'

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde pazartesi başlayan Cenevre müzakereleri ve dün düzenlenen uluslararası konferansa ilişkin bilgi verdi.

Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta devam edecek konferansta kendisinin Müzakereci Özdil Nami tarafından temsil edileceğini kaydeden Akıncı, tarafların yanı sıra garantör temsilcilerinin konferansa katılacağını belirtti.

"Kıbrıs Türk tarafı adına 20 aydır sürdürdüğümüz bu çalışmaların son aşamasına geldik.” diyen Akıncı, henüz çözüme ulaşmamış konular olduğunu fakat bu  konuların son aşamaya gelindiğinde çözüme ulaştırılacağına dikkat çekti.

"BÖYLESİ BİR FIRSAT BİR DAHA ELE GEÇMEYEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak. Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak’ta başlayacak çalışmanın hemen ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var.” diye konuştu.

Garantiler ve güvenlik konularının yanı sıra diğer konuların da  paralel giderilmesi ve sorunun artık sürüncemede kalmaması gerektiğini kaydeden  Akıncı, “Buraya kadar getirilen  sürecin başarısızlığa ulaştırılması büyük hata  olur çünkü böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir." dedi.

"HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Cenevre'deki müzakerelerin son gününde de tarafların sunduğu ve BM'nin  çelik kasasına alınarak kilitlenen haritalara değinen Akıncı, söyle konuştu:

"Taraflar kendi hazırladıkları harita önerilerini sundular ve haritalar BM'ye teslim edildi ve kasaya kilitlendi. Bu noktada bir hususun altını çizmek istiyorum. Sayın Anastasiadis bizim sunduğumuz öneriyi kabul edilmez  bulduğunu bir yazıyla BM Genel Sekreteri'ne duyurdu. Aynı şekilde biz de Rumların  sunduğu haritanın Kıbrıs Türk halkı açısından yaratacağı büyük sıkıntıları  dikkate alarak bunun kabul edilmez bir nitelikte olduğunu görerek bu yöndeki  düşüncemizi ve kararımızı BM Genel Sekreteri'ne yazıyla ilettik."

Cumhurbaşkanı Akıncı, 50 yıldır Kıbrıs sorununun çözümü için  beklediklerini, önümüzdeki Çarşamba düzenlenecek toplantıya kadar sabırlı  olunması gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi buradan izleyen halkımıza şunu söylüyorum, müsterih olsunlar. Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukta içinde artık hakettiği yeri alması,  Kıbrıs'ın içinde siyaseten eşit iki varlıktan biri haline gelmesi ve gelecek  kuşakların çok daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için çok büyük bir uğraş  içindeyiz, çok büyük bir mücadele içindeyiz. Bunun için tabii ki karşılıklı  adımların atılması gerekecektir. Ancak karşılıklı olarak atılacak adımlar  uzlaşmayla sonuçlandığı zaman hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin  alınacağını da burada vurgusunu yapmak istiyorum."

"DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK KIBRISLI TÜRKLERİN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Dönüşümlü başkanlıkla ilgili maddenin anlaşma metninde mutlaka yerini  alması gerektiğini, aksi taktirde anlaşma metnine imza atmayacağının altını çizen  Akıncı, "Dönüşümlü başkanlıkla ilgili öteden beri söylüyorum, bu konu Kıbrıslı  Türklerin siyasal eşitlik anlamında olmazsa olmazıdır. Dönüşümlü başkanlık konusu  bir çözüm metninde mutlaka yerini alması gereken bir konudur. Eğer böyle bir  husus eğer bir anlaşma metninde yoksa ben bunu Kıbrıs Türk halkının referandumda  onayına sunulacak metin olarak göremem ve böyle bir metnin altına da imzamı da  atmam. Bu çok net ve açık olan bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNU KABUL EDECEK BİR TEK KIBRISLI TÜRK DE ÇIKMAZ"

Akıncı, Cenevre'deki müzakerelerin son gününde sunulan haritaların  detayıyla ilgili bir soru üzerine de, Rum tarafının sunduğu haritanın ve bu  konudaki tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

"Sayın Anastasiadis haritaları incelemeye geldiğinde bir mektupla  beraber geldi. Bizim haritamızı görmeden bile mektubunu hazırladı, işin gerçeği  budur. O anda biz de sayın Eide'ye bunun kabul edilemez olduğunu, Sayın  Anastasiadis'e de bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Gerçekten kabul  edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz.  Ertesi sabah biz mektubumuzu Genel Sekreter'e Espen Eide aracılığıyla mektubumuzu  verdik. İtiraz filan değil bu, kabul etmemedir, benimsememedir. Bu kadarını  söyleyebilirim, daha ayrıntıya da girmek gerekmez."

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