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Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı

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Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunmaya hazırlanan Murat Yıldırım'ın alacağı ücret belli oldu.
Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı

2000 yılında başlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını 14 yıl sunan Kenan Işık'ın geçirdiği rahatsızlığın ardından ünlü isimler programı dönüşümlü olarak sunmuştu. 

Zafer Ergin, İlber Ortaylı, Behzat Uygur, Haluk Bilginer gibi isimlerin ardından, Selçuk Yöntem sunucu koltuğuna oturmuştu. 

Yöntem'in programdan ayrılacağını açıklamasının ardından, uzun süredir ekranlardan uzak kalan Murat Yıldırım'ın sunacağı programda, Yıldırım'ın alacağı ücret de belli oldu. 

Posta'da yer habere göre, 25 Aralık'taki farklı düğün töreni ile gündeme gelen Yıldırım'ın yarışmadan aylık 150 bin TL alacağı iddia edildi. 

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