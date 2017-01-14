Yeni sahiplerinin tamire gönderdiği dikey piyanonun içinde incelikle gizlenmiş çok sayıda altın bulundu. Piyanonun "Broadwood & Sons of London" tarafından üretildiği ve 1906'da Essex'de bir müzik mağazasına satıldığı ortaya çıktı. 1983'e kadar piyanoyla ilgili herhangi bir ize rastlayamayan araştırmacılar, o tarihte piyanoyu satın alan ailenin daha sonra Shropshire'a taşındığını belirledi. British Museum uzmanı Ian Richardson altınların yaklaşık 100 yıldır piyanonun içinde saklandığını ve altınları gizleyen kişinin bunu kimseye söylemeden hayatını kaybetmiş olabileceğini de işaret etti.
14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
- Polis adım adım kaset komplosunun grafiğini yaptı!Bitlis'te çatışma çıktı! 2 asker şehit100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı!Ölüme meydan okuyan polis kalleş saldırıyı çözdü!4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktıMurat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattıABD’nin Gorbaçov’u, ABD’nin Perestroykası ve ABD’nin iç savaşıHDP'li Paylan'dan TBMM'de korkunç 'soykırım' provokasyonu60 döviz bürosu mercek altına alındı!Trump'tan kritik Rusya açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:20 Öğle 13:20 İkindi 15:44 Akşam 18:07 Yatsı 19:32
- 3°C Adana
- -2°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 2°C Ağrı
- -4°C Amasya
- -14°C Ankara
- 4°C Antalya
- -5°C Artvin
- 4°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 81.524 0.78
- Altın: 143,520 -0.72
- Dolar: 3,7534 -0.07
- Euro: 3,9872 -0.47
100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı!İngiltere'nin Shropshire bölgesinde eski bir piyanoya gizlenmiş hazine bulundu.
Trump'tan kritik Rusya açıklamasıABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.
'Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk çıkmaz'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Trump gelmeden dünya karıştıABD'nin yeni başkanı Donald Trump daha koltuğuna oturmadan dünya karıştı.
Brezilya'da acil durum ilan edildiBrezilya'da sarı humma vakalarının artması üzerine acil durum ilan edildi
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
- Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
- Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
- Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık
- İsrailli cani profesör hayvanlara bunu da yaptı!
- Bu soğuğa can dayanmaz!
- Kırmızıgül: Siyasetçilerin bir çoğu...
- Fatma Girik kendi ölüm haberini aldı
- Kedi gibi miyavlayan bebek için çare aranıyor
- Usta oyuncu kansere yakalandı
- Vali Şahin bu sefer öğrencileri üzdü
- Diriliş Ertuğrul'dan bir transfer daha!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.