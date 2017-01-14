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100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı!

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İngiltere'nin Shropshire bölgesinde eski bir piyanoya gizlenmiş hazine bulundu.
100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı!
100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı! 100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı! 100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı!

Yeni sahiplerinin tamire gönderdiği dikey piyanonun içinde incelikle gizlenmiş çok sayıda altın bulundu. Piyanonun "Broadwood & Sons of London" tarafından üretildiği ve 1906'da Essex'de bir müzik mağazasına satıldığı ortaya çıktı. 1983'e kadar piyanoyla ilgili herhangi bir ize rastlayamayan araştırmacılar, o tarihte piyanoyu satın alan ailenin daha sonra Shropshire'a taşındığını belirledi. British Museum uzmanı Ian Richardson altınların yaklaşık 100 yıldır piyanonun içinde saklandığını ve altınları gizleyen kişinin bunu kimseye söylemeden hayatını kaybetmiş olabileceğini de işaret etti. 

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