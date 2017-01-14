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Bitlis'te çatışma çıktı! 2 asker şehit

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Bitlis'te çatışma çıktı! 2 asker şehit
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.
Bitlis'te çatışma çıktı! 2 asker şehit Bitlis'te çatışma çıktı! 2 asker şehit Bitlis'te çatışma çıktı! 2 asker şehit

Bitlis'te devam eden operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi. 

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı. 

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