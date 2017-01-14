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Gerçek kazancını gizleyenler yandı!

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Çalışanların gerçek kazancını gizleyip, asgari ücretten göstermeye meslek koduyla engel geldi. Meslek kodlarını yanlış beyan edene ceza da yasalaştı.
Gerçek kazancını gizleyenler yandı!
Gerçek kazancını gizleyenler yandı! Gerçek kazancını gizleyenler yandı! Gerçek kazancını gizleyenler yandı!

Çalışanların gerçek kazancını gizleyip, asgari ücretten göstermeye meslek koduyla engel geldi. Herkesin işine göre kazancı olacak. Meslek kodlarını yanlış beyan edene ceza da yasalaştı. Sabah'tan Faruk Erdem yazdı...

Çalışanlar açısından en büyük sıkıntıların başında kayıt dışılık geliyor. Bu oranlar son yıllarda yapılan çalışmalarla giderek azaltıldı. Benim 'gizli kayıt dışılık' diye tarif ettiğim gerçek maaşı saklama ve asgari ücretten bildirme hilesi ise maalesef devam ediyor. 

Özellikle yüksek paralar kazanılan mesleklerde çalışanların asgari ücretli gösterilmeleri dikkat çekiyor. İşte bunun önüne geçmek için yeni bir sistem gündeme getirildi: Meslek kodu. Buna göre kişi hangi işi yapıyorsa SGK'ya öyle bildirilecek ve o mesleğe uygun prime esas kazanç belirlenecek.

İşverenler artık tüm çalışanları tek bir meslek koduyla giremeyecek, futbolcular, mühendisler, doktorlar 'işçi' gösterilemeyecek. Bu sayede SGK 20 milyona yakın çalışanın ne iş yaptığını bilecek ve denetimini ona göre yapacak.

YENİ YASA YÜRÜRLÜKTE

6728 Sayılı Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre; "Sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır" hükmü getirildi. Kanun burada işverenlere bir geçiş süresi de tanıdı. Bu idari cezalar 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

GELECEK ÇALINIYOR

Yanlış kod girerek gerçek maaşın gizlenmesi hem çalışan hem de kurum açısından kayıplara yol açıyor. İşveren de bu noktada suç işliyor. İşte yanlış beyanın zararları :

Çalışanın ileride emekli maaşı düşüyor.

İşten çıktığında düşük tazminat alıyor.

İşsizlik maaşı, iş görmezlik ödeneği gibi hesaplamalar alt seviyeden yapılıyor.

Devlet prim ve vergi kaybediyor.

Sabah

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