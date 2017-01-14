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'Hevallerin korkulu rüyasının' sırrı ortaya çıktı

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'Hevallerin korkulu rüyasının' sırrı ortaya çıktı
TSK'nın terörle mücadelesi zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam ederken sosyal medyadan paylaşılan bu kare gündem olmuştu.
'Hevallerin korkulu rüyasının' sırrı ortaya çıktı 'Hevallerin korkulu rüyasının' sırrı ortaya çıktı 'Hevallerin korkulu rüyasının' sırrı ortaya çıktı

Bingöl'de çekilen bu kare sosyal medyada fenomen oldu. Fotoğrafta elinde karda kamufle olması için beyaz kumaşla kapladığı tüfeği olan bir asker yüzünde maske ile görülüyor. Bu maskenin sırrını oyun tutkunları iyi biliyor. Dünyanın en çok satan oyunlarından Call of Duty'nin 'Göreve çağrı' adli bölümünde ABD özel kuvvetlerine bağlı 'Hayaletler' birimi üzerine kuru kafaya benzer beyaz sembol olan maske takıyor.

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan operasyonlarda terör örgütüne ait sığınıklar imha edilirken, operasyon -10 dereceye kadar düşen soğuklarda yapılıyor. Güvenlik güçleri, 2 metre kalınlığa ulaşın karda özel kıyafetleriyle korunuyor. Kar kamuflajlı bu askerin fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.

KURU KAFA MASKESİ

Askerin yüzünde ise ünlü bilgisayar oyunu ‘Call of Duty’deki karakterlerin taktığı maske var. Activision firmasının ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyun serisinin 2013 yılında piyasaya sürülen ‘Ghosts’ adlı bölümünde, Amerikan özel kuvvetlerine bağlı ‘Hayaletler’ (Ghosts) adlı birimin, ABD’yi işgal eden Güney Amerika güçlerine karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Oyunda özel birime bağlı askerler üzerinde kuru kafaya benzer beyaz bir sembolün olduğu maskeler takıyor.

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