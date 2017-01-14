Trump'tan korkan harekete geçiyor!

Donald Trump’ın, yerli ve yabancı şirketlere ABD’de yatırım yapmalarına yönelik baskıları etkisini gösterdi. Pek çok şirket Trump’tan fırça yemeden yatırım açıklamaya başladı.

ABD’de Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasına sadece altı gün kaldı. Bu arada gerek piyasalar ve gerekse diğer ülkelerde yeni başkanın politikalarına yönelik endişeli bekleyiş devam ediyor.

Trump ise Twitter üzerinden attığı mesajlar ve düzenlediği ilk basın toplantısında altını çizdiği gibi alışılagelmişin çok ötesinde bir başkanlık döneminin yaklaştığını gösterdi.

Bu yönetim tarzının nasıl olacağını ise ilk etapta ABD’li şirketler yaşadı. Seçim öncesi konuşmalarında da olduğu gibi ABD’de istihdam yaratmak için elinden geleni yapacağını açıklayan Trump başta Meksika olmak üzere ABD dışında yatırım yapan ABD’li şirketleri masaya yatırdı.

İlk etapta Ford ve Carrier gibi şirketleri Twitter üzerinden ağır bir dille eleştiren Trump, Meksika’ya yönelen yatırımcıları gümrük vergileriyle tehdit etti. İlk bakışta anlamsız bir çıkış gibi görünen bu mesajlar zamanla etkisini gösterdi ve Trump’tan fırça yiyen hemen her ABD’li şirket yeni başkanla arayı düzeltmek için ABD’ye yönelik istihdam ve yatırım duyurusu yapmaya başladı. Twitter üzerinden uyguladığı yatırım baskısının etkili olduğunu gören Trump, ABD’li şirketlerin yanı sıra yabancı şirketlere de sataşmaya başladı.

Bunun ilk kurbanları olan Toyota ve FiatChrysler da Trump’ın sosyal medya baskısı üzerine milyar dolarlık yatırım sözü vermek zorunda kaldı. Bu arada bazı şirketler Trump’ın hışmına uğramadan da harekete geçmeye başladı. ABD’li Amazon gelecek 18 ay için 100 bin yeni istihdam sözü verdi.

TİCARET SAVAŞLARI ÜLKELERİ KORKUTUYOR

* Trump’ın şu an yerli ve yabancı şirketlere uyguladığı dayatmacı politikalarını başkan olduktan sonra ülkelere uygulamasından endişe ediliyor.

* ABD’nin yeni başkanının bunu yapması halinde öncelikle dünya çapında ekonomiye yönelik korumacı politikaların başlayacağı belirtiliyor.

* Trump’ın ABD’yi korumacı ekonomi politikalarına ısrarla devam etmesi halinde ise ABD’ye karşı ekonomi cephelerinin

oluşturulması gündeme gelecek.

Habertürk