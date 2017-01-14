Suriye’de 4.5 ayı aşkın süredir yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda bin 775’i DEAŞ’lı, 310’u PKK/PYD’li olmak üzere toplam 2 bin 85 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Teröristle Mücadele Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında meydana gelen gelişmeler paylaşıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar; 1518'i ölü, 250'si yaralı ve 7'si sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu 1775 terörist; 295'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 310 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLE MÜCADELE HAREKATI

Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği, bu kapsamda; Şırnak Küpeli Dağı, Diyarbakır Lice-Hani, Batman Sason, Bingöl Genç, Bingöl Adaklı-Kiğı, Bitlis, Mardin Nusaybin, Ağrı Tutak ve Ağrı Doğubayazıt bölgelerinde orta çaplı operasyonlar yapıldığı belirtildi. Operasyonlarda; 8 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 adet 60 mm havan, 31 adet EYP, 42 adet piyade tüfeği, 7 adet tabanca, 500 kg. amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı apımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği açıklandı.



Şırnak Küpeli Dağı’nda 25 mağara, 6 sığınak, Cudi Dağı’nda 2 mağara, Siirt Baykan bölgesinde 1 mağara, Diyarbakır Lice-Hani bölgesinde 1 mağara, 3 sığınak, 1 depo, Bingöl Genç bölgesinde 5 sığınak, 1 depo, Batman Sason Balbaşı köyü bölgesinde 8 sığınak olmak üzere toplam 53 adet mağara, sığınak ve depo, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edilmiş ve depo sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. PKK'nın önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler neticesinde 276 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili sınır denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 646 kişi yakalandı. Son bir hafta içerisindeki operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

PKK'NIN KIŞ TERTİPLENMESİ KAPSAMINDAKİ HAZIRLIK FAALİYETLERİNİN ENGELLENDİ



Yürütülen operasyonlar sonucunda PKK'nın giderek etkibis hale getirildiği, Şırnak Küpeli Dağı, Diyarbakır Lice-Hani, Batman Sason, Bingöl Genç ve Ağrı bölgelerindeki operasyonlarla PKK'ya ağır darbeler vurulduğu belirtildi. Tespit edilen mağara ile sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edildiği, PKK'nın kış tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık faaliyetlerinin engellenmesi ve kısıtlanması noktasında çok önemli başarılar kazanıldığı ifade edildi.



PKK'nın önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerinin, sınır hattında alınan tedbirlerle de engellenmeye devam edildiği, sınır bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde çok sayıda kişinin kaçak geçişi engellendiği, sınırlarda son bir hafta içinde yakalanan toplam 5 bin 646 kişi ve beraberlerinde ele geçirilen çok miktarda kaçak malzeme dikkate alındığında, bu durumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaya koyduğu azim ve kararlılığın en güzel göstergesi olduğunun değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

FIRAT KALKANI HAREKATI



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla devam eden harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskûn mahal ve 1.870 km²’lik alan kontrol altına alındığı belirtildi.



09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı’nda batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldığı, El Bab’ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği ve bu kapsamda; tecrit harekâtı sürdürülmekte, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

1775 DEAŞ'LI VE 310 PKK/PYD'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildiği belirtildi. Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar; 1518’i ölü, 250’si yaralı ve 7’si sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu 1775 terörist; 295’i ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 310 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, 1141 hedefe 1233 bomba atıldı. Ayrıca tespit edilen 2845 EYP ve 43 Mayın imha edildi. Harekat, askeri hedeflerin en kısa sürede asgari zayiat verilerek elde edilmesine olanak verecek şekilde yüksek bir moral ve motivasyon içerisinde sürdürüldüğü ifade edildi. DEAŞ terör örgütü tarafından sivillerin çeşitli yöntemlerle kalkan olarak kullanıldığı, bu kapsamda tespit edilen yöntemlerden biri de örgütün yerleşim yerlerinde evlerin üst katlarında sivilleri yaşamaya zorlaması, aynı binaların alt katlarını ise silah deposu, komuta merkezi gibi amaçlarla kullanması olduğu belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.