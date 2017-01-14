14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:44Akşam 18:07Yatsı 19:32
    • 11°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 143,354 -0.83
  • Dolar: 3,7534 -0.07
  • Euro: 3,9872 -0.47

Şişli Etfal Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü

»
Şişli Etfal Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü
İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nin Acil Doğum servisinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şişli Etfal Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü Şişli Etfal Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü Şişli Etfal Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü

İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı.

Jeneratör odasında çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 7 hasta ile diğer servislerde tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Tahliye edilen hastalar, çevredeki hastanelerle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer bölümlerine sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen az sayıda kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, binada duman tahliyesi ve soğutma çalışması ile yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmasını sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Türkiye'nin ikincisi için tarih verdiBakan Türkiye'nin ikincisi için tarih verdiUlaştırma Bakanı Arslan, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek Türkiye'nin ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı için mali tekliflerin alındığını belirtti.
Bank Asya çığırtkanı FETÖ'cü işadamı tutuklandı!Bank Asya çığırtkanı FETÖ'cü işadamı tutuklandı!Yazdığı kitaplarda çocuklara ülke düşmanlığı aşılamaya çalışan ve 'Türkiye'de iç savaş var' çığırtkanlığı yapan FETÖ'cü iş adamı Ekrem Batuk tutuklandı.
Güney Afrika'ya kaçan FETÖ üyelerine sıkı takipGüney Afrika'ya kaçan FETÖ üyelerine sıkı takipTürkiye'nin Pretoria Büyükelçisi Kaan Esener, Güney Afrika'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının varlığına dikkat çekerek, "Peşlerindeyiz ve sonuna kadar da peşlerinde olacağız."dedi.
Akrobasi timleri komutanın emriyle yeniden uçacakAkrobasi timleri komutanın emriyle yeniden uçacak15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından gösteri uçuşları iptal edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi timleri, gökyüzüyle yeniden buluşacak
2 askeri şehit eden PKK'lılar kıstırıldı!2 askeri şehit eden PKK'lılar kıstırıldı!Bitlis'te 2 askerimizi şehit eden teröristlere yönelik operasyonda 6 PKK'lı öldürüldü.
Melih Gökçek hastaneye kaldırıldıMelih Gökçek hastaneye kaldırıldıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp rahatsızlığı şüphesiyle Ankara Güven Hastanesi'ne gittiği iddia edildi. Konuyla ilgili görüştüğümüz Ankara Güven Hastanesi yetkilileri Gökçek'in ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı.
  • 2 bin 85 terörist etkisiz hale getirildi14 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
  • Türkiye'nin denizlerine ömür biçtiler!14 Ocak 2017 Cumartesi 13:30
  • Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasından Gülen'in kılı çıktı!14 Ocak 2017 Cumartesi 12:29
  • Şişli Etfal Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü14 Ocak 2017 Cumartesi 12:09
  • 15 Temmuz'un kahramanlarından biri de o grup14 Ocak 2017 Cumartesi 11:39
  • 'Hevallerin korkulu rüyasının' sırrı ortaya çıktı14 Ocak 2017 Cumartesi 11:30
  • Dev LNG tankeri Çanakkale Boğazı'nı kapattı14 Ocak 2017 Cumartesi 11:08
  • FETÖ’cülerin işkence iddiası yalan çıktı14 Ocak 2017 Cumartesi 10:56
  • Lice ve Hani ilçe kırsalındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı14 Ocak 2017 Cumartesi 10:53
  • Saz çalıp söyleyen askeri dinleyince mest olacaksınız14 Ocak 2017 Cumartesi 10:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri