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Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!

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Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
Savcılık, 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki’nin ailesinin, küçük kızlarının bakım ve yükümlülüğünü yerine getirmediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti! Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti! Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin ailesi tarafından bakıma muhtaç yaşta çalıştırılarak istismar edildiği ihbarı yapıldı. Kimliği belirsiz kişi, 16 yaşındaki Tilki'nin hem cinsel istismara maruz bırakıldığı, hem de alkol gibi zararlı maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulundurularak kişisel gelişiminin zarar görmesine neden olunduğunu iddia etti.

SAVCI KARŞISINA ÇIKTI

İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne gelen Tilki ve ailesinin 1 saat boyunca soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. 16 yaşındaki ortaöğretim öğrencisi Aleyna Tilki'nin, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla ifadesi alındı. İhbarda iddia edildiği gibi ailesinin kendisi üzerinden herhangi bir şekilde para kazanmadığını ileri süren Tilki, kendisinin hem okulu hem de sanat hayatını birlikte yürüttüğünü, konserler vererek yeteneğini ortaya koyduğunu beyan etti

'SELENA GOMEZ GİBİ OLABİLİRİM'

Selena Gomez gibi dünyaca ünlü yıldızların da kendi yaşlarında çok büyük bir üne kavuşarak kendisine örnek olduğunu kaydeden Tilki, ailesinin dışında herhangi bir işe imza atmadığını, alkollü mekânlarda sahne almadığını anlattı. Çocuğun bakım ve yükümlülüğünü ihlal suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren anne-baba ise kızlarının eğitimine çok büyük önem verdiklerini asla kızlarını istismar etmediklerini kaydetti. Soruşturma sürüyor.

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