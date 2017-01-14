Türkiye'nin denizlerine ömür biçtiler!

ABD'li ve Japon ve bilim insanları yer kabuğundaki kaymaları hesaplayarak Türkiye'nin denizlerine ömür biçti.

Bilim insanlarına göre 250 milyon yıl sonra dünyada kıtalar tektonik kaymalarla birleşirken bugünkü Türkiye toprakları en yakın denizlere binlerce kilometre uzakta olacak.

ABD’nin Yale Üniversitesi ve Japonya’nın Deniz ve Yer Bilimleri Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının hazırladığı modele göre yerkabuğundaki kaymalar nedeniyle Asya ile Afrika, Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtaları birleşecek.

Ayrıca Asya ve Amerika kıtaları arasındaki Bering Boğazı da ortadan kalkacak ve iki kıta kuzeyden birleşecek. Akdeniz küçük bir iç deniz haline gelirken Türkiye toprakları ‘Amasia” adı verilen yeni kıtanın iç kesimlerinde kalacak.

Bilim insanları daha önce de geleceğe dair tahminlerde bulunmuştu. Buna göre yeryüzündeki binaların hepsi 1000 yıl içinde yok olacak. % 29 daha fazla karbondioksit salımı olacak.

50 bin yıl içinde Niagara Şelaleleri kaybolacak, çünkü Erie Gölü yok olmuş olacak. 5 milyon yıl sonra ise Y kromozomu giderek zayıflayacağından erkek cinsiyeti tamamen yok olacak.

HABERTÜRK