Ak Parti sözcüsü Aktay'dan erken seçim açıklaması!

AK Parti ve MHP'den başkanlık sistemini öngören anayasa değişiklik paketinin TBMM'den geçmemesi halinde erken seçimin gündeme geleceği açıklamaları yapıldı.

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, erken seçim tartışmalarını Sputnik'e değerlendirdi. Erken seçim açıklamalarının milletvekillerine yönelik bir tehdit olarak görülmesine karşı çıkan Aktay, "Bu bir tehdit değil, bu bir durumdur, yani böyle bir durum ortaya çıkarsa, Meclis çalışmazsa, Meclis işlemezse, hele hele Meclis'in içerisinden böyle bir durum ortaya çıkarsa, oluşacak olan atmosfer kendi mesajını kendisi söyleyecektir. Gereğini kendisi telkin edecektir zaten" dedi.

‘BU İHTİMALİ KİMSE YOK SAYAMAZ'

TBMM Genel Kurulu'nda birinci tur görüşmeleri devam eden Anayasa değişiklik teklifinin oylamalarında AK Parti'den fire beklemediğini, ikinci tur oylamalarda da değişikliklerin kabul edileceğine inandığını anlatan Aktay, referandum tarihi olarak da ilkbaharı işaret etti. Aktay, "Eğer bu şekilde geçerse Cumhurbaşkanı'nın önünde 15 günlük onaylama süresi var. O sürenin ne kadarını kullanacağını da hesaba katarsak, Mart'ın sonunda Nisan'ın başında olacağını tahmin edebiliriz" dedi.

‘HER ŞEY İHTİMAL DAHİLİNDE'

Siyasi kulislerde anayasa değişiklik paketi geçse de referandumdan sonra erken seçime gidileceği iddiaları da dillendiriliyor. Aktay, bu konuda ise, "Şu anda bunlar tamamen ihtimaller, her şey ihtimal dahilindedir, siyaset çok hızlı akan, hava basıncının çok etkili olduğu ve atmosfer değişiklikleriyle iklimi çok kolay etkileyebildiği bir ortam sağlıyor bize. O ortamlarda her han her şey olabiliyor. Onun için siyasette 24 saat çok uzun bir süredir, 24 saat içerisinde çok şey olabilir" diye konuştu.

Sputnik