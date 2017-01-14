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Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasından Gülen'in kılı çıktı!

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Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasından Gülen'in kılı çıktı!
İrfan Arabacı'nın FETÖ'nün karargahındaki yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasında Arapça yazılı kağıtlar, Gülen'in 2 adet kıl da iddianameye girdi.
Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasından Gülen'in kılı çıktı! Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasından Gülen'in kılı çıktı! Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasından Gülen'in kılı çıktı!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, darbe girişiminden sonra firar eden, yakalanmamak için peruk kullanan, sakal bırakan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili Tuğamiral İrfan Arabacı'nın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açtı.

BOSTANOĞLU MÜŞTEKİ

İddianamede darbe girişimini engelleyen siyasiler ve vatandaşlar için Mehmet Akif Ersoy'dan alıntıyla "Milli Şairimiz Ersoy'un 'Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi' mısrasında anlamını bulacak bir kahramanlıkla ülkemizi işgal girişimine karşı çıkması sonucunda darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır" tanımlaması yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük'ün hazırladığı iddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu da müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Bastanoğlu'nun 15 Temmuz gecesine ilişkin ifadesine de yer verildi. İddianamede darbe girişimi sırasındaki eylemler nedeniyle "Deniz Kuvvetleri karargahında 174 bin 87 TL'lik maddi hasar olduğu belirlenmiştir" denildi.

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GÜLEN'İN KILI İDDİANAMEDE

İrfan Arabacı'nın FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri karargahındaki yöneticisi olduğu belirtildi. Arabacı'nın Albay Mahmut Arduç ile 14 Temmuz günü toplantı yaparak, Deniz Kuvvetleri Komutanının rehin alınması görevi verdiği ifade edildi. Şüpheli Tuğamiral Ali MuratDede'nin odasında Arapça yazılı kağıtlar, 2 adet kıl bulunduğu ve örgüt adına kutsal sayılan bu nesnelerin önemli örgüt üyelerine verildiği değerlendirmesi yer aldı.

Ajanslar

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