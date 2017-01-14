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Güney Afrika'ya kaçan FETÖ üyelerine sıkı takip

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Türkiye'nin Pretoria Büyükelçisi Kaan Esener, Güney Afrika'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının varlığına dikkat çekerek, "Peşlerindeyiz ve sonuna kadar da peşlerinde olacağız."dedi.
Güney Afrika'ya kaçan FETÖ üyelerine sıkı takip
Güney Afrika'ya kaçan FETÖ üyelerine sıkı takip Güney Afrika'ya kaçan FETÖ üyelerine sıkı takip Güney Afrika'ya kaçan FETÖ üyelerine sıkı takip

Esener,  Türkiye'nin Afrika'da çok  önemli bir açılım programı ve bu çerçevede bölgede sivil toplum kuruluşlarının  çok önemli bir varlığı olduğunu hatırlattı.
 
Güney Afrika'nın ise Türkiye'nin yeni keşfettiği bir yer olmadığını  dile getiren Esener, "Siyasi olarak Güney Afrika bizim için stratejik ortak.  Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'daki en önemli ve lider ülkelerden bir tanesi."  diye konuştu.
 
Gerek Afrika'da gerekse dünyada Güney Afrika Cumhuriyeti'nin  Türkiye'nin birlikte hareket etmek ve ortak olarak görmek isteyeceği ülkelerden  bir tanesi olduğunu ifade eden Esener, iki ülke ilişkilerinin daha da ileri  taşınması gerektiğinin altını çizdi.
 
Siyaset konusunda da Türkiye için çok önemli bir ortak olan Güney  Afrika'nın ulaşım, haberleşme, finansal altyapısı ile Afrika'da görülmeyen  gelişmişlikte bir düzeye sahip olması nedeniyle ekonomik anlamda da çok önemli  olduğunu anlatan Büyükelçi Esener, şöyle devam etti:
 
"Bu ülkeden Afrika'ya giriş bizim için çok kolay. Burada bir varlık  gösterebildiğimiz takdirde, bunu şirketlerimiz için söylüyorum, gerisini getirmek  çok daha kolay. Girmek biraz zor olabilir ama hiçbir şey çaba göstermeden  olmuyor. Girdiğiniz zaman Sahraaltı Afrika'da ulaşamayacağınız yer yok. Çünkü çok  ciddi bir etki alanı var. Bu ekonomik etki alanı, belki siyasi etki alanından  daha da ileride. Çünkü oradaki büyük şirketlerin listesine herhangi bir Türk  ürünüyle girdiğiniz zaman bu sizi çok önemli yerlere götürür.
 
Bu konuda önümüzdeki en büyük sorun ise Türkiye'nin Güney Afrika  Cumhuriyeti ile bir serbest ticaret anlaşmasının olmaması. Ne yazık ki çok uzun  zamandır ve bizim ısrarlı taleplerimize rağmen oturup bizimle görüşmeyi  reddediyorlar. Bu olmadığı için ticaret konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var.  Ticaretimiz dönemsel olarak 2 milyar doların biraz üstüne çıkıyor ama bunun iki  taraflı olarak 10 milyar dolara ulaşması çok mümkün. Bu çok önemli bir rakam ve  bize Güney Afrika'nın önemini de gösteriyor."
 
Türk iş adamlarına "keşfedin" çağrısı
 
Güney Afrika'da Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının çeşitliliği  konusunda bilgi veren Esener, bunun yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon  Ajansı Başkanlığının (TİKA) söz konusu ülkede önemli çalışmaları bulunduğunu,  Yunus Emre Enstitüsünün de bu ülkedeki kuruluş çalışmalarının önemli ölçüde  bittiğini vurguladı.
 
Esener, Türk iş adamlarına da seslenerek, "Gelsinler, keşfetsinler.  Yanlarında kendilerine yardımcı olmaya çalışan bir büyükelçilik bulacaklar."  şeklinde konuştu.
 
"FETÖ'ye karşı mücadelemiz sürecek"
 
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına da değinen Esener, Güney Afrika'nın  örgütün özellikle yapılanmayı arzu ettiği ve hedeflediği bir ülke olduğunu  vurguladı.
 
Esener, "Yalnız böyle istemeleri böyle olacağı anlamına gelmiyor. Bu  devam edecek. Kendilerini rahat hissetmesinler. Mutlaka izleyeceklerdir.  Kendilerine de bir mesaj vermek istiyorum. Peşlerindeyiz ve sonuna kadar da  peşlerinde olacağız. Hepsinin nerede olduğunu biliyoruz. Gelsinler kendilerini  adalete teslim etsinler. Hukuk çerçevesinde ne olacaksa ortaya çıkar. Sonuçlarına  da katlansınlar ama büyükelçilik, devlet ve diğer kurumlarımız olarak biz bu  konuda çok kararlıyız. Bunun peşini bırakmayacağız. Kendilerini orada çok rahat  hissedeceklerini zannetmesinler. Bu konuda mücadelemiz devam edecek." ifadelerini  kullandı.
 

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