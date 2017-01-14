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Bakan Türkiye'nin ikincisi için tarih verdi

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Ulaştırma Bakanı Arslan, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek Türkiye'nin ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı için mali tekliflerin alındığını belirtti.
Bakan Türkiye'nin ikincisi için tarih verdi
Bakan Türkiye'nin ikincisi için tarih verdi Bakan Türkiye'nin ikincisi için tarih verdi Bakan Türkiye'nin ikincisi için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'nda mali tekliflerin alındığını ifade ederek, havalimanının altyapı inşaatı için yeterlilik alan 5 firmanın ihaleye katıldığını anlattı.

Rize merkeze 34 kilometre, Trabzon'a 105 kilometre, Artvin'e ise 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı'nın dünyanın dördüncü, Türkiye'nin ise Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacağına işaret eden Arslan, "İhalede yeterli görülen 5 firmadan 4'ü teklif verdi. En düşük teklif, Cengiz İnşaat-AGA Enerji Ortaklığı tarafından verildi. Söz konusu mali tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenecek." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin dev yatırımlarından biri olacak bu havalimanın altyapı ihalesini kimin kazandığını 10 ila 15 gün içinde açıklayacaklarını belirterek, "Daha sonra da kazanan firmayla sözleşmeyi imzalamayı ve nisan ayına kadar havalimanını temelini atmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGE HALKININ ÖZLEMİNİ GİDERECEĞİZ"

Bakan Arslan, Rize-Artvin Havalimanı Projesi'nin, yıllardan beri bölgenin hep gündeminde olduğunu ve dört gözle beklendiğini ifade ederek, havalimanının 2022 yılına kadar tamamlayarak bölge halkının özlemini gidereceklerini kaydetti.

Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı korunabilmesi için önemli bir çalışma yapılacağını anlatan Arslan, denize 85 milyon tonun üzerinde taş dolgu yapılacağını ve bu bakımdan projenin meşakkatli olduğunu belirtti.

Arslan, altyapı inşaatı devam ederken üstyapı projesine de başlanmasını planladıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda şimdiden terminal binası ve diğer üstyapı tesislerinin uygulama projeleri için ihale hazırlık çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alanı olması planlanan terminal binası, 3 milyona yakın yolcuya hizmet verebilecek şekilde yapılacak. Konu insan olunca insana hizmet olunca bizim önümüzde hiçbir şey duramaz." diye konuştu.

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