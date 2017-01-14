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İstanbul havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı

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İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını geçen yıl 89 milyon 696 bin 950 yolcu kullandı.
İstanbul havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı
İstanbul havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı İstanbul havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı İstanbul havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında geçen yılki uçak trafiği ile gelen-giden yolcu sayısı, bir önceki yıla göre arttı.

Atatürk Havalimanını geçen yıl iç hatlarda 141 bin 735, dış hatlarda 324 bin 492 olmak üzere 466 bin 227 uçak kullanırken, Sabiha Gökçen Havalimanında iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 146 bin 46, dış hatlarda da 84 bin 425'le toplam 230 bin 471 oldu.

Buna göre 2015'te her iki havalimanında 683 bin 932 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul'daki iki havalimanında bu sayı, geçen yıl 12 bin 766 artarak 696 bin 698'ya yükseldi.

ATATÜRK HAVALİMANINI 60 MİLYON KİŞİ KULLANDI

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını geçen yıl kullanan yolcu sayısı da 2015 yılına oranla artış gösterdi.

Atatürk Havalimanında 2016'da gelen-giden yolcu sayısı 60 milyon 119 bin 215'e ulaşırken, bu yolculardan 19 milyon 99 bin 874'ü iç hatları, 41 milyon 19 bin 341'i de dış hatları kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanında ise geçen yılki yolcu sayısı 29 milyon 577 bin 735 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu havalimanında aynı dönemde iç hatlarda 20 milyon 131 bin 365, dış hatlarda da 9 milyon 446 bin 370 yolcu yararlandı.

Buna göre kentteki iki havalimanını kullanan yolcu sayısı 89 milyon 696 bin 950 yolcuya ulaştı .

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 2015'te gelen-giden yolcu sayısı ise 89 milyon 440 bin 862 olarak kayıtlara geçmişti.

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