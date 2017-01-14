14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:44Akşam 18:07Yatsı 19:32
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 143,354 -0.83
  • Dolar: 3,7534 -0.07
  • Euro: 3,9872 -0.47

Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!

»
Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!
Türk Edebiyatı’nda önemli ismi Prof. Dr. Orhan Okay, 86 yaşında hayatını kaybetti
Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti! Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti! Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!

Tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Okay için bugün Fatih Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman, çok üzgün olduğunu belirterek, “Aniden, beklenmedik bir kayıp oldu. Geçen haftaya kadar beraberdik. Çok şaşkın ve üzgünüz” dedi.

ORHAN OKAY KİMDİR?

Eğitim hayatını 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bitirdi ve edebiyat öğretmeni oldu. Atandığı Artvin Lisesi'nde bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra askerlik görevi için askere gitti ve yedek subay olarak askerliğini tamamladı.

Yeniden öğretmenliğe dönen Orhan Okay, Diyarbakır Lisesi'ne atandı ve burada 2 yıl boyunca görev yaptı. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yeni Türk edebiyatı asistanı olarak girdi.

1953 yılında Türk Sanatı'nda yayımladı ve İstanbul, Hareket Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dergah, Milli Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Zaman ve daha birçok gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. 1963 yılında “Doktor” ünvanını alan Orhan Okay, 1975 yılında “Doçent”, 1988'de “Profesör” oldu ve Türk edebiyatının bilge hocalarından biri olarak tanındı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 1994'e kadar görev yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi'ne geçti ve 1996'da emekli oldu. Emekliliğinin ardından Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!Türk Edebiyatı’nda önemli ismi Prof. Dr. Orhan Okay, 86 yaşında hayatını kaybetti
Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!Savcılık, 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki’nin ailesinin, küçük kızlarının bakım ve yükümlülüğünü yerine getirmediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırıSeren Serengil'in eski eşine silahlı saldırıSeren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktıAYDIN'ın Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Özlem Şahin, 4 yaşındaki oğlunun ağlama sesini duyan komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattıMurat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattıKim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunmaya hazırlanan Murat Yıldırım'ın alacağı ücret belli oldu.
Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
  • Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık13 Ocak 2017 Cuma 17:00
  • İsrailli cani profesör hayvanlara bunu da yaptı!13 Ocak 2017 Cuma 16:20
  • Bu soğuğa can dayanmaz!13 Ocak 2017 Cuma 15:55
  • Kırmızıgül: Siyasetçilerin bir çoğu...13 Ocak 2017 Cuma 14:01
  • Fatma Girik kendi ölüm haberini aldı13 Ocak 2017 Cuma 11:00
  • Nihat Hatipoğlu: Umutsuzluk haramdır13 Ocak 2017 Cuma 10:40
  • Kedi gibi miyavlayan bebek için çare aranıyor​13 Ocak 2017 Cuma 00:05
  • Piyasaya mantar yetiştiremiyor13 Ocak 2017 Cuma 00:03
  • Usta oyuncu kansere yakalandı12 Ocak 2017 Perşembe 20:37
  • Vali Şahin bu sefer öğrencileri üzdü12 Ocak 2017 Perşembe 20:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri