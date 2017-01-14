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PKK, Sincar’da '9 yeni üs kurdu' iddiası

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PKK, Sincar’da '9 yeni üs kurdu' iddiası
Terör örgütü PKK, Irak’ın Sincar bölgesindeki varlığını artırıyor.
PKK, Sincar’da '9 yeni üs kurdu' iddiası PKK, Sincar’da '9 yeni üs kurdu' iddiası PKK, Sincar’da '9 yeni üs kurdu' iddiası

Kandil ve Suriye’den bölgeye teröristlerin gönderildiği öğrenilirken hain örgütün bölgede 9 kampta 500 militan eğittiği iddia edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat ve Bölgesel Kürt Yönetimi'nin merkezi Erbil'de yaptığı temaslardan çıkan en önemli mesajlardan biri Sincar bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın varlığına ilişkindi.

Bölücü terör örgütü, Sincar bölgesini takviyeye başladı. Bu amaçla Suriye'den ve Kandil'den teröristler bölgeye gönderildi.

ABD'DE AĞIRLADILAR

Örgüt, bölgede kurduğu 9 terör üssünde militanlara eğitim vermeye başladı. DAEŞ tehdidini kullanarak Ezidi gençleri de silahlandırdı. Suriye'deki militanlarını, isim oyunu yapıp “Suriye Demokratik Güçleri” olarak adlandıran PKK, burada da aynı yöntemi uyguluyor. “Şengal Savunma Birlikleri-YBŞ” adını kullanan PKK'lıların sayısının 500-1000 arasında olduğu tahmin ediliyor. 

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Sözcü'nün haberine göre, kampları yöneten Haydar Şeşo adlı teröristin de Kandil'den bölgeye gönderildiği ve ABD ile üst düzey ilişkiler kurduğu belirtiliyor.

BAĞDAT YÖNETİMİ ENGELLEMEK BİR YANA PARA BİLE GÖNDERİYOR

“Şengal Direniş Birlikleri” adı altında eğitim verilen 2 bin 600 Ezidi'ye her ay 450 dolar, 311 PKK'lıya ise 810 dolar ödendiği öne sürüldü. Bu para, Bağdat yönetiminin DEAŞ'la savaşan Şii milis gücü Haşdi Şabi için ayırdığı kaynaktan tahsis ediliyor.

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