Ankara Güven Hastanesi'nden alınan bilgiye göre Melih Gökçek'in hastaneye geldiği doğrulandı. Ancak hastane yetkilileri Gökçek'in rahatsızlığı ile ilgili bilgi vermekten kaçındı. Yetkililer "Gerekirse konu hakkında yazılı açıklama yapılır" dedi.
Gökçek'in ayakta tedavi edilerek taburcu olduğu belirtiliyor.
14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
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Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı
Ankara Güven Hastanesi'nden alınan bilgiye göre Melih Gökçek'in hastaneye geldiği doğrulandı. Ancak hastane yetkilileri Gökçek'in rahatsızlığı ile ilgili bilgi vermekten kaçındı. Yetkililer "Gerekirse konu hakkında yazılı açıklama yapılır" dedi.
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