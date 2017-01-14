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Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı

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Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp rahatsızlığı şüphesiyle Ankara Güven Hastanesi'ne gittiği iddia edildi. Konuyla ilgili görüştüğümüz Ankara Güven Hastanesi yetkilileri Gökçek'in ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı.
Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı

Ankara Güven Hastanesi'nden alınan bilgiye göre Melih Gökçek'in hastaneye geldiği doğrulandı. Ancak hastane yetkilileri Gökçek'in rahatsızlığı ile ilgili bilgi vermekten kaçındı. Yetkililer "Gerekirse konu hakkında yazılı açıklama yapılır" dedi. 

Gökçek'in ayakta tedavi edilerek taburcu olduğu belirtiliyor.

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