Türkiye- ABD ilişkileri yeniden canlanacak

Barack Obama döneminde gerilen Türkiye- ABD ilişkileri Donald Trump'ın göreve gelmesiyle yeni bir döneme girebileceği ifade ediliyor.

OBAMA'DAN TRUMP'A KÖTÜ BİR MİRAS KALDI

The Hill'de Denny Rehberg imzalı analiz haberde, Obama ve onun yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde Trump'a kötü bir miras bıraktığı, Trump tarafından bu kötü mirasın düzeltilmesi gerektiği belirtilirken Amerika'nın Türkiye'ye hiç olmadığı kadar da ihtiyacı olduğu vurgulandı. Aynı haberde, teröre karşı ortak mücadele vurgusu da dikkat çekti.

Haberde ayrıca ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ilişkilerin düzelmesi için bir şans doğacağı belirtildi.

15 TEMMUZ'DAN SONRA İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ

FETÖ'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fettullah Gülen'in iade edilmemesi ve ABD Hükümeti'nin bu konuda hiçbirşey yapmaması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmış ve ilişkiler bozulmuştu.

HEM AMERİKA HEM DE TÜRKİYE İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR

Haberde ayrıca Fettullah Gülen'in Amerika'da bulunmasının hem Türkiye, hem de Amerika için tehdit oluşturacağı belirtildi.