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Bank Asya çığırtkanı FETÖ'cü işadamı tutuklandı!

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Bank Asya çığırtkanı FETÖ'cü işadamı tutuklandı!
Yazdığı kitaplarda çocuklara ülke düşmanlığı aşılamaya çalışan ve 'Türkiye'de iç savaş var' çığırtkanlığı yapan FETÖ'cü iş adamı Ekrem Batuk tutuklandı.
Bank Asya çığırtkanı FETÖ'cü işadamı tutuklandı! Bank Asya çığırtkanı FETÖ'cü işadamı tutuklandı! Bank Asya çığırtkanı FETÖ'cü işadamı tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 17-25 Aralık ile başlatıp 15 Temmuz ile zirveye taşınan ihanet sarmalı çerçevesinde ülkede çıkarmaya çalıştığı iç savaş ve kaos ortamını ders kitaplarında da çocuklara aşıladığı ortaya çıkmıştı.

YAYINEVİ SAHİBİ

Zeka Küpü Yayınları'nın ilköğretim 1-8 sınıfları için hazırladığı yardımcı ders kitaplarında çocuklara ülke düşmanlığını aşılayacak mesajlar verildiği belirlenmişti. Zeka Küpü Yayınları'nın 'Sosyal bilgiler Konu Anlatımlı Soru Bankası'nda yer alan 'Ülkemizde Nüfus' konulu sorularda, Türkiye aleyhinde akıl almaz mesajlar yer aldığı saptanmıştı. Söz konusu kitabın 78. sayfasındaki 'Beyin göçünün sebepleri ile ilgili 5 maddede de, 'Türkiye'de iç savaş olduğu' belirtilerek, ülkede ekonomik ve sosyal kaos yaşandığı teması işleniyordu.

BANK ASYA ŞOV

Zeka Küpü Yayınevi'nin ve Arşimed Dershaneleri'nin sahibi Ekrem Batuk'tu ve Batuk, kapatılan Bank Asya'nın önünde, "Varımızı yoğumuzu satar yine haramzadelere vermeyiz" diyerek şov yapmıştı. Bugün TV kameralarına da ogün Bank Asya'ya destek için yatırdığı yüklü meblağın dekontunu göstermişti. Batuk, aynı zamanda dershane sahibiydi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bir FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ekran Batuk emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndaki işlemleri ardından soruşturma savcısınca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Batuk, hakimlikteki sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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