Yerle bir ettikleri şehri posterlerle donattılar

Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin kontrolündeki kentin doğusu geçen ay el değiştirerek rejim birliklerine geçti. Suriye ordusu için çok büyük bir zafer olarak görülen olayın ardından kente Beşar Esed'in dev posterleri asıldı.

BU NASIL ZAFER!

Ancak Suriye'de iç savaş öncesiyle kıyaslandığında tanınmayacak durumda olan kente yerleştirilen bu posterler, "bu nasıl zafer" hissi yaratacak kadar tezat bir görüntü oluşturuyor.

TANINMAYACAK DURUMDA

Halep'in merkezi ile tarihi bölgenin bulunduğu Eski Halep kısmı ve Şaar, Bostan El Kasr, Selahaddin gibi doğu mahalleler Rusya ve Türkiye’nin öncülüğünde sağlanan ateşkesin ardından yıllar sonra birleşti. Bölge, Suriye’de iç savaş öncesiyle kıyaslandığında tanımayacak durumda.

VOA