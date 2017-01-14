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Obama'dan giderayak skandal terör örgütü hamlesi

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Obama'dan giderayak skandal terör örgütü hamlesi
Görevi devretmesine sayılı günler kalan Obama, giderayak destek verdiği terör örgütlerini meşrulaştırma peşinde.
Obama'dan giderayak skandal terör örgütü hamlesi Obama'dan giderayak skandal terör örgütü hamlesi Obama'dan giderayak skandal terör örgütü hamlesi

Obama 20 Ocak'ta görevi bırakıyor ancak son ana kadar terör örgütleriyle kol kola olmaya devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE TEMSİLCİLİK GÜNDEMDE

PYD terör örgütüne silah yardımı hamlesinin ardından şimdi de PYD'nin Washington'da temsilcilik açması gündemde.

ABD yönetimi geçtiğimiz yıl Suriye'de PKK uzantısı PYD terör örgütünü
meşrulaştırmak için paravan bir örgüt daha oluşturdu. Neredeyse yüzde 90'ı PYD'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri adı verilen terör yapısı Obama'nın son gözdesi oldu.

HER FIRSATTA AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Geçtiğimiz hafta Amerika Merkez Komutanlığı, Suriye Demokratik Güçlerinin PKK ile irtibatının olmadığını savunmuş, PYD teröristlerinden oluşan SDG'yi aklamaya çalışmıştı.

O örgütün yöneticileri bu çıkışın ardından Washington'a davet edildi. ABD yönetimi gider ayak PYD'nin paravan örgütü SDG için Washington'da temsilcilik açılmasına ön ayak oluyor.

DAEŞ'le mücadele bahanesiyle meşru hale getirilen teröristlerin Washington'da Obama'nın DAEŞ'le mücadele danışmanı Brett Mcgurk ve Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu sorumlusu Robert Malley ile görüşecekleri duyuruldu.

İngiltere'de yayınlanan El Hayat gazetesine açıklama yapan SDG çatısındaki Kürt Demokratik Meclis Başkanı İlham Ahmad ve Süryaniler Birliği Meclis Başkanı Bessam İshak, ABD yönetiminin Washington'da ofis açılması fikrine sıcak baktığını belirtti.

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