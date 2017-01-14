Erdoğan: Bu bizim olmazsa olmazımız değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıldönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin doping etkisi oluşturacağına değinen Cumhurbaşkanı, Anayasa oylamalarıyla ilgili de bazı değerlendirmelerde bulundu.

"EDEP ADAP BİLMEDEN..."



Erdoğan'ın TBMM'deki süreçle ilgili sözleri şöyle:

"Yeni Türkiye'nin inşasının önünde kimse durmayacak" diyen Erdoğan, "Parlamentoda yeni Anayasa'nın önünde durmak için konuşuyorlar. Edep, adap bilmeden bir milletvekilinin ağzına yakışmayacak ifadelerle engelleme gayretindeler. Birbirini bu denli yoran bir siyaset anlayışıyla neticeye varamazsınız. Dersini çalışarak gelen bir yapı yok. Amerika'da uygulama farklı olabilir, Avrupa'da farklı olabilir. Bütün bunları gözden geçirmeden duyduklarıyla konuşuyorlar. Dersini çalışmış olsa bu işin aslının bu olmadığını görecek.

"OLMAZSA OLMAZIMIZ DEĞİL"

Dünyadaki Başkanlık sistemini uygulayan ülkelerin sistemi bizim olmazsa olmazımız değil. Biz daha farklı bir sistem yapamaz mıyız? Bir yerden başka bir şey alırsın, bir başkasından başka bir şey alırsın, ülkenin tarihinden, geleneklerinden oluşan bir sistem yaparsın. Bunun da nihai kararını millet verir. Parlamento da millete gidecek metni oyluyor. Milli irade burada çok önemli. Milli iradeyi dahi hazmedemeyen bir anlayış var. Temenni ederim ki bu akşam, yarın akşam ikinci tura geçilir. Millete gidecek yol açılır. Bin yıllık vatanımız olan bu coğrafya yeniden bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı olacaktır. "