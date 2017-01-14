TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09 ile 09.38 saatleri arasında Bitlis Sehi Ormanları kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.
Bölgede tespit edilen 2 hedef (teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Harekat neticesinde 6 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirildi.
14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
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Türk jetlerinden hava harekatı!
TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09 ile 09.38 saatleri arasında Bitlis Sehi Ormanları kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.
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