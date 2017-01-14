FETÖ iade edilmeli

Bozdağ görüşme yaptı Rehberg, Gülen'in 15 Temmuz darbesinin arkasındaki isim olduğunu belirterek "Yaşanan o elim günden beri ABD, Gülen'in iadesi için hiçbir girişimde bulunmadı. Türkiye'nin defaatle yaptığı resmi başvurularına, Türkiye Adalet Bakanlığının Gülen'in suçlu olduğuna dair gönderdiği birçok delile ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçen ekim ayında Washington'u ziyaret ederek, Gülen'in iadesi için ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüşmesi gibi çabalara rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadı" dedi. Türkiye ABD ilşkilerinin devamı için FETÖ'nün iade edilmesi gerektiğini belirten Rehberg, şunları ifade etti: "Bu nedenle,ABD ve Türkiye mutlaka şu anda var olan FETÖ meselesine bir çözüm bulmalı. Gülen ve FETÖ, ülkenin kurumlarına kök salarak kontrolü ele almak için vatandaşlarına saldırmak gibi her türlü yola başvurarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Gülen iade edilmezse, FETÖ Türkiye, müttefikleri ve dolayısıyla ABD için ciddi bir tehdit olmaya devam edecektir."
14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
- Batı'nın derdini açıkladı!THY'den öğrencilere müjde!FETÖ iade edilmeliTürk jetlerinden hava harekatı!ABD'nin isteğine Türkiye'den ret:Başbakan Yıldırım: Etrafımız ateş çemberi!İstanbul havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandıişte Güne Damga Vuran ManşetlerBaşbakan Binali Yıldırım konuşuyor-CANLIBakanlıktan emekli askerlere çağrı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:20 Öğle 13:20 İkindi 15:44 Akşam 18:07 Yatsı 19:32
- 9°C Adana
- 4°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- 4°C Ağrı
- 3°C Amasya
- -5°C Ankara
- 9°C Antalya
- 4°C Artvin
- 11°C Aydın
- 11°C Balıkesir
- BIST: 81.524 0.78
- Altın: 143,354 -0.83
- Dolar: 3,7534 -0.07
- Euro: 3,9872 -0.47
FETÖ iade edilmeli
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ iade edilmeliABD eski Montana Eyaleti Valisi Denny Rehberg,The Hill Gazetesi'nde yayınlanan yazısında Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda adım atılmadığını yazdı.
Obama'dan giderayak skandal terör örgütü hamlesiGörevi devretmesine sayılı günler kalan Obama, giderayak destek verdiği terör örgütlerini meşrulaştırma peşinde.
Yerle bir ettikleri şehri posterlerle donattılarHalep'in doğusunu eline geçiren Suriye rejimi birlikleri adeta harabe haline gelen kenti katil Esed'in dev posterleri ile donattı.
Türkiye- ABD ilişkileri yeniden canlanacakBarack Obama döneminde gerilen Türkiye- ABD ilişkileri, yeni bir döneme girebilir.
Kabus geri mi dönüyor? Sınıra dayandı!Yunanistan'ın Türkiye sınırında kuş gribi virüsünün tespit edildiği bugünlerde dünyanın farklı bölgelerinden de korkutan haberler geldi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!
- Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
- Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
- 4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
- Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
- Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
- Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık
- İsrailli cani profesör hayvanlara bunu da yaptı!
- Bu soğuğa can dayanmaz!
- Kırmızıgül: Siyasetçilerin bir çoğu...
- Fatma Girik kendi ölüm haberini aldı
- Kedi gibi miyavlayan bebek için çare aranıyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.