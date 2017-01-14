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THY'den öğrencilere müjde!

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THY'den öğrencilere müjde!
Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok üniversitenin sınav takviminde değişikliğe gitmesinin ardından harekete geçen THY, öğrencilerin mağdur olmamaları için ek ücret ödemeden biletlerde değişiklik yapılabileceği açıklamasında bulundu
THY'den öğrencilere müjde! THY'den öğrencilere müjde! THY'den öğrencilere müjde!

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok üniversitenin sınav takviminde değişikliğe gitmesinin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları(THY), öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt içinde ek ücret ödemeden biletlerde değişiklik yapılabileceği açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok üniversitenin sınav takvimlerinde değişikliğe gitmesinin ardından Türk Hava yolları da harekete geçti. Yüzlerce uçuşun iptal olması ve final tarihlerinin değişmesi sonucu yeni bir karara giden THY, öğrencilerin mağduriyet yaşamaları için yurt için uçuşlarda alınan biletlerin tarihlerinde ek ücret ödemeden değişikliğe gidileceği açıklamasında bulundu. Öğrenciler ek ücret ödemeden biletlerini değiştirebilecek. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada; “İstanbul’da yaşanan olağanüstü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversitenin final tarihleri ertelenmiştir. Bu durum bilet alan öğrencileri mağdur edebileceği düşüncesiyle Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet ailesi olarak 08 Ocak 2017 tarihine kadar yurtiçi seferlerimizden uçak bileti alan üniversite öğrencilerimiz,19 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini değiştirebileceklerdir. Yurtiçi bilet alan yolcularımızın üniversite öğrencisi olduğunu ve final tarihlerinin ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmeleri ileri bir tarihe bilet almaları için yeterli olacaktır” ifadelerine yer verildi.

 

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