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Karatay: Adana kebabı yiyin ama...

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Karatay: Adana kebabı yiyin ama...
Çukurova Kitap Fuarı’nda okurlarıyla imza gününde buluşan Prof.Dr. Canan Karatay, Adanalılara, “Adana Kebabı yiyin ama ekmek yemeyin” önerisinde bulundu.
Karatay: Adana kebabı yiyin ama... Karatay: Adana kebabı yiyin ama... Karatay: Adana kebabı yiyin ama...

300’den fazla yazar, çizer ve şairin katılımıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı sürüyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay’da kitaplarını imzalamak için Hayy Kitap Stantında yerini aldı.

10’uncu Çukurova Kitap Fuarı hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Canan Karatay, öğrencilerin kitap fuarına katılımlarından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Karatay, “Fuarı gayet iyi buldum. İlgi çok fazla. Öğrencilerin çok olmasına sevindim. Bugün Cumartesi okullar tatil diye öğrenciler gelmiş. Sevgi de çok fazla çok sevindim. Keşke herkes daha çok okusa” diye konuştu.

“ADANA KEBABI SAĞLIKLIDIR"

Adanalılara da yeme içme konusunda uyarılarda bulunan Karatay, “Adana kebabı çok önemli bir kebaptır. Sağlıklıdır. Hayvansal kuyruk yağı ile yapılır. Altında ki pide yenilmeyecek yanında ki bulgur ve pirinç pilavı yenilmeyecek. Adana kebabı en sağlıklı yiyceklerden biridir. Adana mutfağında ki bayanlara bol bol etli yemek yapsınlar onu öneriyorum” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, 6 kitabının olduğunu bütün kitaplarınında satıldığını ve kitaplarında yazanları uygulayan kişilerin sağlığına kavuştuğunu da belirtti.

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Karatay: Adana kebabı yiyin ama...Karatay: Adana kebabı yiyin ama...Çukurova Kitap Fuarı’nda okurlarıyla imza gününde buluşan Prof.Dr. Canan Karatay, Adanalılara, “Adana Kebabı yiyin ama ekmek yemeyin” önerisinde bulundu.
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