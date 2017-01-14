2013 yılının mayıs ayında patlak veren, birçok masum sivil ve polisin ölmesine neden olan Gezi Parkı olaylarında, tahrik edici söylem ve eylemleri ile akıllara kazınan Üzümcü, son olarak "Çocuklarımızın geleceği örgütlü bir tehlikenin pençesinde" sloganıyla marjinal bir kampanyanın bir parçası oldu.
14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
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Gezi elebaşından yine provokatif çağrı
Gezi Parkı döneminin en önde gelen provokatörlerinden Üzümcü, twitter hesabından halkı galyana getirmeye çalışan paylaşımlarına devam ediyor.
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Gezi elebaşından yine provokatif çağrıGezi Parkı döneminin en önde gelen provokatörlerinden Üzümcü, twitter hesabından halkı galyana getirmeye çalışan paylaşımlarına devam ediyor.
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