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ABD'den Çin'i kızdıracak hamle!

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Amerika Birleşik Devletleri, gelmiş geçmiş en maliyetli silah olarak adlandırılan F-35 jetlerini Japonya'ya konuşlandırıyor.
ABD'den Çin'i kızdıracak hamle!
ABD'den Çin'i kızdıracak hamle! ABD'den Çin'i kızdıracak hamle! ABD'den Çin'i kızdıracak hamle!

Son dönemde Çin ile ikili ilişkilerde gerginlik yaşayan ve Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze hamlesine yanıt vereceğini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik'te stratejik bir hamleye imza attı.

JAPONYA'YA KONUŞLANDIRACAK

ABD ordusu, gelmiş geçmiş en pahalı silah olarak gösterilen F-35 jetlerini, Japonya'da bulunan Iwanuki Hava Üssü'nde konuşlandırma kararı aldı.

Beşinci nesil modern savaş ve bombardıman uçağı olarak tanımlanan F 35'lerin tanesi 104 milyon dolara mal olmuş ve bu maliyet nedeniyle ABD'de tartışma konusu olmuştu.

ÇİN'E MESAJ

Konuyla ilgili olarak CNN'e konuşan Pasifik Komuta Ortak İstihbarat Merkezi eski başkanı Carl Schuster, "Operasyonel olarak, F-35'ler büyük potansiyel taşıyor. Jetlerin Japonya'ya gönderilmesi, Kuzey Kore ve Çin'e gönderilmiş bir mesaj." ifadelerini kullandı.

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