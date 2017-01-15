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Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı öldü mü

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Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı öldü mü
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı öldü mü? İntihar eden Hülya Sancaklı'nın ölüm haberi sosyal medyadan duyurulsa da hastane bu haberi yalanladı.
Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı öldü mü Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı öldü mü Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı öldü mü

 

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı yaşamını yitirdi mi? Başına kurşun sıktığı iddia edilen Hülya Sancaklı'nın ölüm haberi sosyal medyada yayılsa da hastaneden gelen açıklamada Hülya Sancaklı'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12'nci madde oylamasına katılan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı.

Hülya Sancaklı'nın İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedaviye alındığı öğrenilmişti. Gelen haberlere göre Hülya Sancaklı intihar sonrası acil ameliyata alınmıştı. 

SAFFET SANCAKLI: DUALARINIZI BEKLİYORUZ

Olayın ardından Ankara'dan uçakla İstanbul'a gelen Saffet Sancaklı da hastane önünde bekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, "Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü özel hastaneden ise yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada,  "Sayın Hülya Sancaklı, 14 Ocak 2017 tarihi, saat 20.40'ta hastanemiz acil servisine ambulans ile getirilmiştir. Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Sayın Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sn. Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Ameliyat; hastanemiz Nöroşiruriji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından sürdürüldü. Ekibimiz tarafından tıbbi tüm olanaklar kullanıldı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sayın Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla" denildi.

BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

MHP kaynakları, İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti. Saffet Sancaklı eşinin kaldırıldığı hastaneye girişinde böyle oğluyla birlikte görüntülenmişti. 

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