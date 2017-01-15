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Galatasaray Konya'yı Sabri'yle geçti

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Galatasaray Konya'yı Sabri'yle geçti
Süper lig'in 17. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u Sabri Sarıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Galatasaray Konya'yı Sabri'yle geçti Galatasaray Konya'yı Sabri'yle geçti Galatasaray Konya'yı Sabri'yle geçti

 

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.. Atiker Konyaspor'a konuk olan Aslan, sıkıntılı anlar yaşadığı mücadeleyi Sabri'nin golüyle kazandı, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı..

İLK YARIDA GOL OLMADI

Maça Galatasaray Josue'nin pozisyonuyla başladı ama Konyaspor kontrolü çabuk ele geçirdi 8 ve 32. dakikalarda sol kanattan içeri çevrilen toplara Bajic dokunamadı ve Konyaspor iki mutlak golden oldu. ve devre 0-0 sona erdi.

CİMBOM'U SABRİ KURTARDI

İkinci yarıda yeni transfer Rodrigues'in girmesiyle biraz hareketlenen konuk takım golü de buldu. Sneijder, Rodrigues'i gördü, o da bekletmeden arka direkteki Sabri'yi gördü. Başarılı sağ bek 31 Mart 201'den bu yana ilk lig golünü atarak skoru 1-0'a getirdi.

Sabri son olarak 2011-12 sezonunda Orduspor ağlarını havalandırmıştı. Kalan bölümde Galatasaray, üstünlüğünü korumayı başardı. Ve mücadele 1-0 sonuçlandı.

ASLAN PUANINI 36'YA ÇIKARDI
Galatasaray 1-0'lık galibiyetle 2017'ye galibiyetle başladı ve puanını 36 yaptı. Konya ise 24 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, Adanaspor maçından bu yana ilk kez gol yemeden bir maçı tamamlamayı başardı.

MUSLERA ÖZEL ELDİVENLE SAHADA

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı file bekçisinin kullandığı kaleci eldiveninde, serçe parmağı ile yüzük parmağı yerlerinin birleştirildiği görüldü.

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