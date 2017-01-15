AK Parti ile MHP arasında gerginlik!

TBMM'de görüşmeleri süren yeni anayasayla ilgili ilk kez MHP ile AK Parti arasında fikir ayrılığı çıktı. Olay ardından Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın, anayasanın ilk dört maddesinin de değişebileceğine ilişkin sözlerine CHP ile birlikte MHP de sert tepki verdi. Anayasa değişiklikleri konusunda AK Parti ile uzlaşma sağlamasından beri MHP'den ilk kez böyle bir tepki yükseldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Laikliği inancımın güvencesi sayıyorum” diyerek böyle bir değişikliği düşünmediklerini söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama beklediklerini kaydetti.

YILDIRIM'DAN JET AÇIKLAMA: İŞİMİZ OLMAZ!

Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurul'daki tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Yıldırım Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirterek, "Biz de (değiştirilmesini) teklif filan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, olmazsa olmazıdır" dedi.

12. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa teklifinin 12. maddesi 344 oyla kabul edildi. Teklifin 12. maddesi Cumhurbaşkanı'na Olağanüstü Hal-OHAL ilan etme yetkisi veriyor.

Anayasa'nın ilk dört maddesi şöyle:

I. Devletin şekli

MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.