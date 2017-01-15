Katar sokaklarına Diriliş Ertuğrul'un afişleri asıldı

Katar Medya ile TRT arasında imzalanan telif anlaşmasının ardından Qatar TV'de hayranları ile buluşacak olan dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan yer alıyor.
Dizinin yayınlanmasından hemen önce Başkent Doha sokaklarında Diriliş Ertuğrul dizisi afişleri dikkat çekti.
Katar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman bin Hamad'ın sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dizinin pazartesiden itibaren Arapça dublaj ile yayınlanacağını söyledi.
Türkiye'nin rekortmen dizisi için 60'a yakın ülkeden yatırımcılar, dizinin yayın haklarını satın almak için TRT'ye başvurmuştu