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Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıktı

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Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıktı
Lise 4. sınıf müfredatında bulunan "Hayatın Başlangıcı ve Evrim" ünitesi müfredattan çıkarıldı
Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıktı Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıktı Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıktı

Yeni müfredata göre, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan, “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi çıkarıldı. Ünitede, Charles Darwin’in Evrim Teorisi, “Evrimleşmenin bir sonucu olarak türlerin değişimini ve yeni türlerin oluşumunu, evrime etki eden faktörleri ve mekanizmaları ile açıklayan teori” olarak anlatılıyordu.

'İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz'

Evrim ünitesi, “Canlılar ve Çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi. Yeni ünitede, öğrencilere, çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi anlatılıyor. Bakan Yılmaz’a, fizik ve fen kitaplarında Big Bang ve Evrim Teorisi konularının çıkarıldığının sorulması üzerine “Taslağı inceleyin, herkes kendi görüşünü söylesin.

Ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır? Ayrı bir tartışma gerektiriyor” demişti. Evrenin oluşumuna ilişkin “Big Bang-Büyük Patlama” teorisi fizik kitabında duruyor

TASLAK MÜFREDATTA BAŞKA NELER DEĞİŞTİ?

*Yeni müfredata geçiş, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar hariç, diğer sınıflar da kademeli olacak.

*Derslerdeki gereksiz konular ayıklanacak, içerikler hafifleyecek ancak ders saatleri azalmayacak. Aksine artabilir.

*Yeni müfredata geçiş kademeli olacağı için TEOG, YGS ve LYS'ye girecek öğrenciler, yapılan değişikliklerden etkilenmeyecek.

*5'inci sınıfa konulacak yabancı dil hazırlık sınıfının pilot uygulamasına, önümüzdeki eylülden itibaren 81 ildeki 500 okulda başlanacak, sonraki yıl yaygınlaştırılacak.

*ABD başta birçok ülkede uygulanan STEM Programı örnek alındı.

*Matematik içinde hayat bilgisi, Türkçe ve tarih içinde kodlama kazanımı sağlanacak. Kodlama dersi 1'den 4'üncü sınıfa kadar
verilen tüm derslerin içine yerleştirildi.

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