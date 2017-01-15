Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından basın toplantısı düzenledi.
AB ile vize muafiyeti konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Vize muafiyeti konusunda biz son teklifimizi hazırladık, üzerinde titizlikle çalıştık, önümüzdeki günlerde AB'ye teslim edeceğiz." diye konuştu.
AB'den artık bu işin somut bir takvime bağlanmasını isteyeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Terörle ilgili kanunlarda bir şey yapmayacağımızı net bir şekilde tüm muhataplarımıza, üye ülkelerin bakanlarına, liderlerine ve AB kurumlarının en üst yöneticilerine ilettik. Ama diğer 4 kriter konusunda bir sıkıntı yok. Ne zaman vize serbestisi ve geri kabul anlaşması eş zamanlı olarak uygulanacak? Bunun takviminin belirlenme müzakeresini, AB ile bu son önerilerini gördükten sonra görüşeceğiz."
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Çavuşoğlu'ndan flaş AB açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından basın toplantısı düzenledi.
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