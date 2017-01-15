Teröristler İlhami Işık'ın kızının evine girdi

Gazeteci İlhami Işık'ın Batman'da bulunan kızının evine giren teröristler, evi kullanılamaz hale getirdi. Teröristler, daha sonra evde buldukları telefonla Işık'a tehdit mesajı gönderdi.
Olay, dün 22.30 sıralarında, merkez Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi teröristler, gazeteci İlhami Işık'ın burada bulunan kızının evine girdi. Teröristler, içerisinde kimsenin olmadığı evdeki eşyalara zarar verdikten sonra, buldukları bir cep telefonu ile Işık'a tehdit mesajı gönderdi. Mesajda, "En kıymetlini toprak altında görmek istemiyorsan ayağını denk al, bu sadece bir uyarı bir dahakine evdeki herkes ölür. YDG-H" ifadelerine yer verildi.
Işık'ın damadı işadamı Hakan Gültekin, eve döndüklerinde kapının içeriden kilitli olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Şahıs ya da şahıslar balkondan eve girdikten sonra tedbir olsun diye dış kapıyı içeriden kilitlemişler. Babam da kapıyı tekmeleyerek açtı. Eve girdiğimizde dağınık olduğunu gördük ve basit bir hırsızlık olayı sandık. Bu nedenle telaşa vermedik. Daha sonra kayınbabama gönderilen tehdit mesajından sonra işin örgüt işi olduğunu anladık. Daha önce de bu olaya benzer olaylar yaşadık. Benim sanayi sitesinde bulunan iş yerim 2015 yılı Nevruz gününde gece saat 02.00 sıralarında ateşe verildi. Ortalama 600-700 bin TL maddi zararım oldu ve failleri halen bulunamadı. Bu olaydan birkaç gün sonra da farklı bir iş yerimin önünde silahlar patladı. Kasım seçimlerine doğru da bu sefer açık açık tehdit mesajları aldık. 'Eğer kayınbaban gelirse ve AK Partiye çalışırsa ve sen de ona ön ayak olursan polislerin akıbetine uğrarsın' tehditleri almaya başladım. Şimdi de bu vahim olayla karşı karşıyayız" dedi.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
- Fırat Kalkanı Harekatı'nda flaş gelişmeGalatasaray'da aranan isim: MaiconFenerbahçe'de Simon Kjaer paniği!Dilmen'den olay iddia: Ligler ertelenebilirBaşakşehir gol oldu yağdı!Kocaman’dan hakemlere: KorkuyorsunuzAli Çamdalı'dan Mete Kalkavan'a Hz Ömer'in sözüyle cevapKur saldırısı için hükümetten karşı tedbirYSK referandum için 2 Nisan için hazırlık yapıyorEl Bab'dan çok özel kareler
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:20 Öğle 13:20 İkindi 15:45 Akşam 18:08 Yatsı 19:33
- 4°C Adana
- 3°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- 4°C Ağrı
- -5°C Amasya
- -6°C Ankara
- 5°C Antalya
- -3°C Artvin
- 9°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 81.524 0.78
- Altın: 143,354 -0.83
- Dolar: 3,7534 -0.07
- Euro: 3,9872 -0.47
Teröristler İlhami Işık'ın kızının evine girdi
Gazeteci İlhami Işık'ın Batman'da bulunan kızının evine giren teröristler, evi kullanılamaz hale getirdi. Teröristler, daha sonra evde buldukları telefonla Işık'a tehdit mesajı gönderdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!
- Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
- Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
- 4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
- Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
- Süslüman Hanife sonunda itiraf etti!
- Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık
- İsrailli cani profesör hayvanlara bunu da yaptı!
- Bu soğuğa can dayanmaz!
- Kırmızıgül: Siyasetçilerin bir çoğu...
- Fatma Girik kendi ölüm haberini aldı
- Kedi gibi miyavlayan bebek için çare aranıyor
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.