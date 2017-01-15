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Halka göre kurdaki artış ‘dış kaynaklı’ operasyon

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Halka göre kurdaki artış ‘dış kaynaklı’ operasyon
Dolar ve euro’da son aylardaki rekor yükselişin ve ekonomik durgunluğun uluslararası müdahalelerden kaynaklandığını düşünenlerin oranı yüzde 23.1’i buluyor.
Halka göre kurdaki artış ‘dış kaynaklı’ operasyon Halka göre kurdaki artış ‘dış kaynaklı’ operasyon Halka göre kurdaki artış ‘dış kaynaklı’ operasyon

Son birkaç aydır döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve ekonomideki yavaşlamadan halkın %60,8’i hükümeti sorumlu tutmuyor. Vatandaşlar yaşanan bu gelişmelerin dış müdahalelerden ve uluslararası konjoktürden kaynaklandığını düşünülüyor. 

Dövizdeki yükseliş ve ekonomide yaşanan durgunluğun sorumlusu kim?

Son zamanlarda döviz kurlarında hızlı bir yükseliş, ekonomide de bir durgunluk söz konusu. Yaşanan bu durum ile ilgili şu görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?  

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Araştırmanın künyesi

Araştırma,  24-26 Aralık 2016 günleri TÜRKİYE genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle  köy ve belde de, 18 yaş ve üstü 1.517’si kadın, toplam 3.035 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. 

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı  tabakalı  tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Örneklemde seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde İlçe, kır  kent ağırlığına uyulmuştur. Araştırma raporunda yer alan Büyükşehir verileri, statü olarak büyükşehirleri değil,  nüfusu büyük olan şehirleri yani metropolleri ifade etmektedir. 

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde % 1,8’dir.

Araştırma kapsamında gidilen iller

Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak’tır.

Ekonomide yaşanan durgunluğun sebebi?

Bugün seçim olsa?

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Cinsiyet

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Erkeklerin %34,7’si “Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklanan bir durum hükümet olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yapmaktadır” görüşüne katılırken %25,2’si “Bu durum hükümetin uyguladığı yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır” görüşüne katılmaktadır.

Yaş

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Yaşın gençleşmesiyle Hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını, yaşın yükselmesiyle Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklandığı hükümetin olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yaptığı görüşüne katılanların oranı genel ortalamanın üzerine çıkmakta.

Eğitim

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Eğitimin yükselmesiyle Hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını düşünenlerin oranı genel ortalamanın üzerine çıkmakta.

Bölge

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İç (%52,3) ve Doğu (%40,2) Anadolu’da Uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklandığı hükümetin olumsuz etkileri azaltmak için elinden geleni yaptığı görüşüne katılanların oranı genel ortalamanın oldukça üzerindedir. Hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını söyleyenler ise ağırlığınca Ege Bölgesi seçmenleridir (%37,6).

Adil Gür - Milliyet

 

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