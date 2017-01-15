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Hükümet'ten dolara karşı yeni hamle

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Hükümet'ten dolara karşı yeni hamle
Piyasayı canlandırmak ve yerli üreticinin önünü açmak amacıyla bankalarla yapılan görüşmeler sonuç verdi.
Hükümet'ten dolara karşı yeni hamle Hükümet'ten dolara karşı yeni hamle Hükümet'ten dolara karşı yeni hamle

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında, ekonomi temsilcileriyle yapılan toplantıda bir dizi kritik kararın hayata geçirilmesinde mutabakata varıldı. Bankalar Birliği yönetiminin de katıldığı toplantıda, reel sektör destek planının ayrıntıları masaya yatırıldı.

Ankara'daki finans zirvesinde, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), bankaların kullandıracağı kredilere yüzde 85-100 arasında kefalet vermesinin kriterleri belirlendi. Son 25 yılda 24 bin KOBİ'ye kredi veren KGF, son üç ayda 21 bin KOBİ'nin krediye erişimini sağladı.

Bu ay içinde KGF'nun kefaleti ile devreye girecek sistem sayesinde, dolar kurundan etkilenen firmalara kredi ve can suyu desteği yapılacak. Ayrıca yeni yatırım yapan firmaların, devlet garantili kredi kullanım talepleri mutlaka karşılanacak.

ENFLASYON VE KUR DALGALANMASINA ÖNLEMLER

Devlet ayrıca, ekonominin durgunluk sarmalına girmemesi ve aynı anda kur-enflasyon şoku yaşamaması için, 2017 yılında kamu tarafından vergi ve benzeri yolla ayarlama yapmayacak ve enflasyon üzerindeki baskı en az 2 puan azaltılacak.

ASGARİ ÜCRETE DEVLETTEN EK DESTEK

Özel sektörde istihdam edilecek 500 bin işçinin, asgari ücret seviyesindeki ödemesi devlet tarafından bir süre desteklenecek. Devlet de kamuya yararlı işlerde sınırlı süreli 100 bin kişi çalıştıracak. Böylece, 600 bin istihdam sayesinde piyasaya kaynak enjekte edilerek ekonominin dinamizmi korunacak.

SABAH

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