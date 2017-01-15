Başakşehir gol oldu yağdı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Medipol Başakşehir, Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

LİDER KAYSERİ'YE 5 ATTI



Maçın başından itibaren kontrolü elden bırakmayan Medipol Başakşehir, 24. dakikada Mehmet Batdal ile perdeyi açtı. 26. dakidakada Emre'nin penaltı golüyle farkı ikiye çıkaran Avcı'nın öğrencileri, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Edin Visca, Stevanovic'in(K.K) ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle farkı artıran Başakşehir karşılaşmayı da 5-0 kazandı.



Bu sezon 11. galibiyetini alan Medipol Başakşehir puanını 39 yaptı ve haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçını kaybeden konuk takım ise 12 puanda kaldı.

KADIKÖY'E LİDER GİDECEKLER

Öte yandan Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu koruyan Başakşehir, zorlu Kadıköy deplasmanına da lider olarak gitmeyi garantiledi.