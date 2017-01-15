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Dilmen'den olay iddia: Ligler ertelenebilir

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Dilmen'den olay iddia: Ligler ertelenebilir
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi.
Dilmen'den olay iddia: Ligler ertelenebilir Dilmen'den olay iddia: Ligler ertelenebilir Dilmen'den olay iddia: Ligler ertelenebilir

 

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'un konuğu oldu. Mücadeleyi konuk ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Dilmen çok çarpıcı bir yorumda bulunurken yeni transfer Garry Rodrigues'in oyun tarzının Bruma'ya benzediğini ve espirili bir yaklaşımla, " Galatasaray normalde hükmen mağlup olur. Rodrigues diye yine bir Bruma almışlar." dedi.

Maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen şu sözlerle değerlendirdi:

"Galatasaray adına pozisyon hiç yok. Aykut Kocaman donanımlı bir hoca ve dersine iyi çalışmış."

"Hakan, De Jong'a veriyor, o Selçuk'a veriyor, tamam da önde oynayan Eren Derdiyok. Galatasaray'ın öndeki 6 oyuncusu 4x4 bayrak yarışına girseler, sonuncu olurlar. Hiç hızlı değiller."

"Galatasaray kötü oyununa rağmen skoru korudu. Driblligli oyuncun hiç yok. Hep pas yapan oyuncuya sahipsin. Hız lazım Galatasaray'a."

'Programı sadece Rodrigues'e ayırabiliriz'

"16. hafta bittiğinde Riekerink 13 puanın çok iyi olduğunu söylemişti. Galatasaray normalde hükmen mağlup olur. Bruma normalde oynamaması lazımdı. Ama sahaya alınmadı mı! Rodrigues diye yine bir Bruma almışlar. Rodrigues onu aratmadı. Programı Rodrigues'e ayırabiliriz. Kapanan takımlara karşı da oldukça etkili olabilecek bir isim olduğunu gösterdi."

"İlk yarıda Konyaspor'un oturmuş görüntüsü zaten oyunun özeti gibiydi. Aykut Kocaman sadece set oynadığı için Galatasaray'a sadece kontra atak oynama fırsatı verdiler. Riekerink de ilk yarı sonunda çok doğru bir tespit yaparak Rodrigues'i oyuna soktu."

'Direkt atması lazım'

"Birinci sarı kartın yanlış olduğunu düşünüyorum, 2. sarı kartın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Direkt atması lazım. İlk sarıdan sonra ne dedi de 2. sarı kartı gördü. Ne demen lazım? Korkak dediyse, kırmızıyla atarsın. Sneijder devre arasında söylediği şeyi, sarı-kırmızılı Kayserispor formasıyla söyleseydi kırmızı kart ile atılırdı."

"Uçakta denk geldim, Rosetti business uçuyordu, MHK'nın diğer ekibi ekonomi uçuyordu. Sen de ekonomi uçsana. İkinci yarı hataların daha fazla olacağını düşünüyorum hatta lige ara bile verilebilir ama inşallah yanılırım."

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