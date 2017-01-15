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Galatasaray'da aranan isim: Maicon

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Galatasaray'da aranan isim: Maicon
G.Saray teknik direktörü Riekerink, Brezilyalı stopere onay verdi.
Galatasaray'da aranan isim: Maicon Galatasaray'da aranan isim: Maicon Galatasaray'da aranan isim: Maicon

 

Hollandalı teknik adamın, “Maicon tam aradığımız özelliklere sahip bir savunma oyuncusu. Transferini gerçekleştirebilirsek muazzam bir işe imza atmış oluruz. Avrupa’da yıllarca oynadı. Bu yüzden adaptasyon sorunu da çekmez” dediği öğrenildi

Galatasaray Sao Paolo’nun stoperi Maicon Pereira Roque’nin transferi üzerine yoğunlaştı. Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık’ı renklerine bağlayan Cim-Bom’da yeni bir stoper arayışı devam ederken, ismi gündeme gelen Brezilyalı futbolcuya teknik direktör Jan Olde Riekerink’in tam puan verdiği bildirildi. Hollandalı teknik adamın, Sao Paulo forması giyen 1.91’lik defans oyuncusunu çok istediği belirtildi.
 
Riekerink’in Maicon’la ilgili olarak, “28 yaşında ve Porto gibi üst düzey bir takımda uzun yıllar oynadı. Avrupa futboluna bu yüzden adaptasyon sorunu geçirmeyecek. Yani aynı zamanda Avrupalı... Maicon tam aradığımız özelliklere sahip bir savunma oyuncusu... Transferini gerçekleştirebilirsek muazzam bir işe imza atmış oluruz” dediği vurgulandı.
 
Sao Paulo’ya transfer olduğu 2016’da 51 maça çıkan ve üstelik bunlarında hepsinde de ilk 11’de tercih edilen tecrübeli futbolcunun istikrarlı görüntüsü ve formda olması tercih edilme sebepleri arasında gösterildi. Riekerink’in, defanstaki hava zaafiyetine bu transferle son verebileceklerine inandığı vurgulandı. Diğer taraftan Galatasaray ile Brezilyalı ekibi arasında pazarlıkların sürdüğü ve bu futbolcunun transferinin Vitor Hugo’ya göre daha gerçekleşebilir olduğu vurgulandı. Galatasaray’ın Sao Paulo Kulübü’ne 5.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Ayrıca futbolcunun da Galatasaray’da oynamak ve tekrar Avrupa’ya dönmek istediği dile getirildi.

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